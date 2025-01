Ponchos Rojos llegan al Chapare para reforzar el resguardo de Evo Morales

«Aquí estamos los Ponchos Rojos en Lauca Ñ. Vamos a dar resguardo y queremos dar un mensaje a Evo Morales y decirle que no está solo”, indicó Rojas.

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

La Federación Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasuyos de La Paz, denominados Ponchos Rojos, llegó hasta la localidad de Lauca Ñ para ser parte del resguardo de la seguridad del expresidente Evo Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión.

“Hemos venido desde La Paz los Ponchos Rojos y las Polleras Rojas desde una distancia larga, sin embargo, estamos en defensa de Evo Morales. Él es de nuestra clase, humilde y gente del campo. No hay otra persona que nos defienda, gente pudiente nos ha gobernado, pero mal prácticamente”, dijo uno de los dirigentes de los Ponchos Rojos a radio Kawsachun Coca.

Marcelo Poma, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) paralela y afín al expresidente Evo Morales, indicó que los Ponchos Rojos se unen a la defensa del líder cocalero junto a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

“Aquí estamos la comitiva de los Ponchos Rojos en Lauca Ñ. Vamos a dar resguardo y queremos dar un mensaje a Evo Morales y decirle que no está solo. A partir de ahora, nos quedamos para resguardarlo”, indicó.

Otra ejecutiva de las Polleras Rojas de Omasuyos, sin precisar su nombre, criticó la gestión del presidente Luis Arce ante el alza de precios y dijo que “a Bolivia lo está matando de a poco”.

“Los pobres están en una miseria y según el Gobierno hay estabilidad económica y combustible. Sabemos muy bien que no hay gasolina, no hay diésel, no hay estabilidad económica y dólar. Lo peor sus hijos se están enriqueciendo”, dijo la dirigente.

El líder cocalero está atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde octubre del año pasado, luego que se conociera un mandamiento de aprehensión y la imputación formal dentro de la investigación que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

El 28 de diciembre, Morales fue notificado por edicto y se fijó la audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero a las 09.30 en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija.

Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico del evismo, aseguró que cuando se resuelva la situación legal del expresidente Evo Morales, éste volverá a recorrer todo el país.

“En cuanto se levante esta situación legal, injusta y esa persecución política, él va a poder circular libremente en todo el país”, dijo el jurista.

