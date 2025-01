¿Por qué gusta tanto a los bolivianos la serie «El juego del calamar» / “Squid Game”?

Desde su lanzamiento en septiembre del 2021, El Juego del Calamar, la serie de Netflix ocupó el puesto Nro.1 en 90 países, y se mantuvo dentro del top 10 por varias semanas, en Bolivia paso lo mismo. Según FlixPatrol, el sitio web que recopila datos de popularidad y rankings de series y películas en diversas plataformas de streaming, incluyendo Netflix. La primera temporada del Juego del Calamar, de 9 episodios, tubo 265.2 millones de vistas y alcanzo 2.2 mil millones de horas de visualización, además obtuvo una calificación del 95% en Rotten Tomatoes y 8.0/10 en imdb. La tan esperada segunda temporada de la serie fue estrenada hace poco, en diciembre del 2024 y aunque hay defensores y detractores en cuanto a la calidad de su argumento con respecto a la primera entrega, -pues los críticos le dieron un 84% en Rotten Tomatoes, mientras que la calificación de los espectadores se detuvo en el 64%-. Hasta la fecha, es decir, la semana del 11 de enero del 2025 (2da. Semana de estreno) a nivel mundial es un éxito en vistas y ya ha alcanzado la cifra de 58,200,00 visionados con un total de 417,100,000 horas vistas y en Bolivia sigue siendo la Nro 1 en vistas. ¿A qué se debe este fenómeno, a que los bolivianos les guste la serie? ¿Será que los bolivianos “vivimos” en un estado constante de supervivencia, y toda la trama solo nos refleja? ¿Acaso la vida diaria del ciudadano boliviano no es un acto de supervivencia?, veamos…

En el gráfico se observa que en Bolivia a su 2da semana de estreno “el juego del Calamar 2” ocupa el puesto Nro. 1

La vida diaria del ciudadano Boliviano: un acto de supervivencia

La vida cotidiana de muchos ciudadanos bolivianos puede describirse como un verdadero acto de supervivencia, desde las dificultades económicas, las dinámicas diarias y los retos sociales que enfrentan, son un juego donde se pone a prueba su capacidad creativa, un juego de supervivencia que los bolivianos saben ¡jugar muy bien!

Por ejemplo, Bolivia es el país con uno de los salarios más bajos de la región (2,362 Bs), este salario tiene que alcanzar para la comida, ropa, manutención y educación de sus hijos, alquiler, transporte, entretenimiento, etc. Y este “salario” cada día que pasa contrasta más y más con el “costo de vida” que va en incremento sostenido debido a la inflación. Y ante toda esta situación, ¿cómo reacciona el ciudadano boliviano?, muchos para sobrevivir incursionan en el comercio informal, no les da vergüenza, ni trauma, ni flojera. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 60% de los trabajadores pertenecen al sector informal, ejemplos destacados de una actitud resiliente son las ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba, donde a los trabajadores les importa poco o nada las garantías laborales o los ingresos diarios asegurados, a estos ciudadanos bolivianos no les importa enfrentar largas jornadas laborales en mercados, calles y ferias, donde la competencia y la incertidumbre son constantes. ¿Por qué?, porque los bolivianos son gente trabajadora, tienen poco y con ese poco hacen mucho, comienzan negocios desde cero, aunque adeudándose y privándose de muchas cosas.

¿Y qué se puede decir del derecho universal de todo ciudadano a los “servicios básicos”?, en Bolivia según un informe del Banco Mundial, alrededor del 30% de las personas en áreas rurales no tienen acceso a agua potable de calidad, y muchas comunidades deben caminar largos trayectos para conseguir este recurso esencial, incluso las áreas urbanas están comenzando a sufrir de acceso a agua potable, ya que a menudo hay “cortes programados de agua”, y ¿la educación?, en áreas rurales, muchos niños deben caminar hasta tres horas diarias para asistir a la escuela, y aún existe brecha digital, ¿la Salud?, hay largas filas en hospitales públicos y con servicios de mala calidad y falta de medicamentos, y el ¿sistema de transporte?, el transporte urbano es el rey, nadie puede tocarlo, tienen la potestad de paralizar al país y las ciudades cuando ellos lo decidan, suben el precio de acuerdo a su humor y circunstancias, lo que obliga a los ciudadanos a improvisar diariamente para llegar a sus destinos, sumado a todo esto vienen las protestas, bloqueos y paros, que complican la vida diaria de los bolivianos, ya que deben enfrentar la escasez de alimentos, incremento de precios, pero aun así, el boliviano busca alternativas creativas para sobrevivir, se podría abundar más en cada aspecto y buscar historias y ejemplos de supervivencia de los bolivianos, pero será para más adelante.

Los bolivianos han desarrollado una increíble capacidad de adaptación, un ejemplo de ello son las cholitas paceñas, que son de admirar, son un reflejo de la creatividad y resiliencia de los bolivianos, ellas participan en actividades como el comercio internacional, viajan a China, traen telas, máquinas, computadoras, incursionan en la lucha libre, golf, actuación, etc. Asimismo muchos bolivianos se arriesgan a “emprender”, a transformar la materia darle valor agregado y exportar, otros bolivianos viajan al extranjero y triunfan y trabajan duro donde les toque trabajar, y ni que decir de las mujeres bolivianas, son las mujeres bolivianas las que han impulsado y mantienen vivas las ferias populares, como la Feria 16 de Julio en El Alto, o la Cumavi en Santa Cruz, La Cancha en Cochabamba, mercado Uyuni en Potosi, etc., etc. todos estos emprendimientos mantienen viva la economía boliviana, todos estos ciudadanos bolivianos son el verdadero motor y gracias a ellos Bolivia no ha desaparecido, por todo lo anteriormente expuesto, ya no es extraño que la serie “El juego del calamar 1 y 2” guste al ciudadano boliviano, pues este sencillamente refleja sus vidas diarias, tan duras, tan sacrificadas.

¡A todos estos jugadores bolivianos vayan los aplausos!, su fortaleza, sacrificio y creatividad son inspiración, nos muestran que se puede sobrellevar adversidades en busca de un futuro mejor, que se puede superar las barreras que se interponen en el camino, que se puede ganar en este juego de supervivencia. ¡Todos ellos solo merecen la victoria!

Apuntes Generales de la serie:

Género: thriller de supervivencia, acción

Director Hwang Dong-hyuk

Pais: Corea del Sur

Año de lanzamiento: 2021 (temporada 1) 2024 (temporada 2) 2025 (temporada 3)