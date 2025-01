Prada advierte que hay actores que buscan dar un golpe a la democracia

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, alertó este domingo sobre la existencia de personas y actores políticos que intentan generar desestabilización en el país y dar un golpe a la democracia para evitar la realización de elecciones generales en agosto. Según explicó, estas acciones buscan, a través de la confrontación y la violencia, alcanzar el poder de manera antidemocrática.

Fuente: erbol.com.bo

Prada enfatizó que la gran mayoría de los bolivianos y actores políticos está comprometida con la democracia y el desarrollo de los comicios en los plazos establecidos.

«Queremos dejar claro que la vía siempre será democrática, no la generación de conflictividad ni escenarios de violencia o derramamiento de sangre. Sin embargo, hay algunos actores que apuestan a la confrontación y buscan incluso grupos irregulares para desestabilizar al país», manifestó en entrevista con el canal estatal.

La ministra instó a cerrar filas en defensa de la democracia, advirtiendo que ciertos sectores intentan manipular la realidad para romper las reglas del juego democrático y crear «trajes a medida» que les permitan acceder al poder o habilitarse como candidatos.

Según Prada, estos grupos no aceptan los resultados de procesos democráticos y buscan prolongarse indefinidamente en el poder y no se resignan a no estar sentados en la silla presidencial, ignorando la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Además, recalcó que el gobierno está trabajando para superar las dificultades y mantener la estabilidad del país, destacando los esfuerzos de articulación con las bases sociales y organizaciones del pueblo boliviano.

Prada reconoció que el gobierno no está exento de errores, pero afirmó que hay disposición para rectificarlos y avanzar en beneficio del pueblo.

La autoridad llamó a la unidad nacional contra los intentos de desestabilización y a mantener la esperanza, asegurando que el gobierno seguirá trabajando para que los bolivianos lleguen en paz a las elecciones generales y que sea el pueblo quien elija a su presidente y vicepresidente.

«Hay que cuidar nuestra democracia y demostrar a las nuevas generaciones que somos capaces de resistir el odio, la violencia y la antidemocracia. La vida de cada boliviana y boliviano cuenta, y no debe ser instrumentalizada por ambiciones de poder», concluyó.

