Presidente de Diputados convoca a Andrónico al diálogo para abordar créditos pendientes de aprobación

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, convocó este jueves a su similar del Senado, Andrónico Rodríguez, a un diálogo para abordar la agenda legislativa y la aprobación de los créditos por más de $us 1.660 millones, de los que más de $us 781 millones están paralizados en el Senado.

“Lo he escuchado hablar (a Rodríguez) de forma vehemente en cuanto al tema de la unidad. Hermano Andrónico: Te convoco al diálogo. Creo que es importante que los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados demos un ejemplo al país”, afirmó en conferencia de prensa.

De esta forma, respondió a Rodríguez, quien reprochó al Gobierno por solicitar la aprobación de más créditos sin, en su opinión, ejecutar los que ya fueron viabilizados. Además, dijo que Diputados “está bajo dominio” del Ejecutivo y que al menos dos créditos no fueron viabilizados desde esa instancia al Senado.

Yujra expresó que en la Cámara de Senadores hay pendiente de aprobación créditos por $us 781 millones, de los que cuatro no son tratados y dos fueron debatidos en una sesión irregular del 19 de junio de 2024, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó no realizar esa sesión.