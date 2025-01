Presidente entrega 92 viviendas en Tomina

El presidente Luis Arce entregó este jueves 92 viviendas sociales, la restauración del Templo de Santiago de la Frontera, las oficinas del Banco Unión y el nuevo tinglado de la Unidad Educativa Antofagasta de Arquillos en el municipio de Tomina.

El presidente Luis Arce entregó este jueves 92 viviendas sociales, la restauración del Templo de Santiago de la Frontera, las oficinas del Banco Unión y el nuevo tinglado de la Unidad Educativa Antofagasta de Arquillos en el municipio de Tomina.

Durante el acto de entrega, Arce destacó la inversión de Bs 3,4 millones en la restauración del templo, que se espera impulse el turismo del municipio.

“Tenía que venir hace dos semanas, pero el tiempo no me ha permitido. Se cerraron las nubes, no querían que el helicóptero corra ningún riesgo y, por lo tanto, no podíamos venir. Hoy (por ayer) pasaba lo mismo, pero tomamos la decisión, y nos vinimos por tierra para cumplir con Tomina”, contó el mandatario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, precisó que el Gobierno invirtió Bs 7,6 millones en las 92 viviendas sociales.

Arce, además, anunció la construcción de nuevas infraestructuras en Tomina, como la Unidad Educativa 25 de julio y un Hospital Integral al reafirmar su compromiso de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.