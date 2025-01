Profesionales quechuas del Trópico denuncian cobro de multas por no participar en marchas evistas

El secretario ejecutivo de la Federación de Profesionales Quechuas del Trópico de Cochabamba, Ulises Yucra, denunció este viernes el cobro de multas a los pobladores de esa región por no participar en las movilizaciones y marchas de los grupos afines a Evo Morales, las cuales consideró que solo dañan la economía del país.

Fuente: ABI

“Eso no es algo nuevo, se tienen denuncias de varios dirigentes del Trópico, sabemos que hay el temor, pasamos por un tema económico complicado y los compañeros se sienten realmente perjudicados con esto, son multas muy considerables y están obligados a participar”, denunció.

En una entrevista con Bolivia Tv, Yucra expresó también la preocupación de la población de esa región por la presencia de grupos de choque y la fabricación de bombas molotov para las movilizaciones evistas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nosotros solo queremos, como Instrumento Político y organizaciones sociales, la unidad que es el único camino para salir adelante en el tema económico; creando organizaciones paralelas y peleando entre hermanos no llegaremos a ningún lado y por eso se debe dejar de lado los intereses políticos y personales”, dijo el dirigente.

Asimismo, instó a los legisladores nacionales a presentar proyectos de ley que beneficien al país y no financiar marchas que buscan la confrontación entre bolivianos, a propósito de una instrucción del sector evista de donar el 50% de sus aguinaldos a la logística de las movilizaciones.

“Es preocupante, el pueblo boliviano es el que les paga sus sueldos no para dividir organizaciones sociales, sino para que trabajen, no se ha visto proyectos de ley, al contrario, solo perjudicaron al no aprobar los créditos de inversión, pedimos a los diputados y senadores que recapaciten y trabajen por el país y, a los dirigentes, es hora de la unidad”, dijo.

En los 24 días de bloqueos impulsados por grupos afines al expresidente Evo Morales, entre octubre y noviembre del pasado año, los afiliados a la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba fueron obligados a movilizarse por sus dirigentes, bajo la amenaza de pagar Bs 700 de multa y con la advertencia de perder sus chacos, denunciaron varios dirigentes de la zona.

nj/Afbs