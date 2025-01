El expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló este domingo que en 2025 terminarán dos décadas de “decadencia, destrucción y corrupción” del Movimiento Al Socialismo (MAS) tras las elecciones generales previstas para el 10 de agosto.

“Espero que este año quede sellado en la historia de Bolivia y así vamos a trabajar para que sea realidad como el año en que Bolivia dejó atrás dos décadas de decadencia, de destrucción, corrupción, de narcotráfico e inmoralidad que es lo que representa al MAS”, dijo el candidato presidencial de la alianza Libre.

A ello, indicó además que este 2025 terminará dos siglos de vida independiente del país y también va a “terminar dos décadas decadentes, destructivas del MAS y va a empezar un cambio radial” junto a su proyecto político, que, según su criterio, “está aglutinando mucha gente”.

El expresidente llegó a Santa Cruz para sostener reuniones con líderes políticos de aquella región y sumar más adeptos a su propuesta política.

Quiroga mencionó que la alianza Libre generará “unidad dentro de la unidad” y ésta se verá desde este mes que irá sumando más liderazgos. “Estoy convencido que vamos a dar la respuesta que Bolivia necesita para cambiar de rumbo, no queremos que Bolivia entre al club de las tiranías autoritarias destructivas”.

Sobre las declaraciones del presidente Luis Arce, quien señaló que no se cambiará el modelo económico, Quiroga indicó que lo que hizo el mandatario fue reconocer que no hay “tal modelo” y señaló que ese modelo “interplanetario” no significa nada.

Dijo que, por el contrario, lo que hicieron con este modelo fue saquear la economía, debido a que recibieron un país sin deuda externa, un país con gas, mercados y el Impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH) que otros legislaron.

“Hormando Vaca Diez trajo el IDH para las alcaldías, universidades y gobernaciones en contra del MAS. Estos señores que se oponían a todo, llegaron y abriendo dos válvulas, vendían y no reponían reservas. Cuando cayó la producción asaltaron el chanchito del Banco Central y nos han dejado sin gas”, cuestionó.

Dijo que ese es el modelo de Arce, el “saqueo total”, a quien calificó de “tilín y lento que no tiene idea de lo que está haciendo”.