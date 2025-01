Recuperan cajas negras del avión accidentado en Washington

Las dos cajas negras del avión de pasajeros que se estrelló en Washington el miércoles por la noche tras chocar con un helicóptero del ejército han sido encontradas, informaron medios de comunicación estadounidenses este jueves (30.01.2025).

Los investigadores han recuperado el grabador de voces de la cabina del piloto y el registrador de datos de vuelo, que serán analizados por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, a cargo de la investigación, informaron fuentes anónimas a CBS News y ABC News.

Las grabadoras se encuentran en los laboratorios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) para su evaluación.

El portavoz de la NTSB, Peter Knudson, dijo a USA Today que no hay grabadoras adicionales en el avión y que los investigadores están buscando la grabadora del helicóptero.

El helicóptero militar Black Hawk, con tres personas a bordo, realizaba un vuelo de entrenamiento y su tripulación era «bastante experimentada», según dijo hoy el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Los investigadores federales de aviación prometieron más temprano que «encontrarán la causa de la trágica colisión» entre el helicóptero y el avión a las 20:48 hora local (01:48 GMT del jueves), que le costó la vida a 67 personas.

Investigators are probing air traffic control staffing issues after 67 people were killed when American Airlines Flight 5342 collided midair with a military helicopter over the icy Potomac River Wednesday night. It marked the first major U.S. airliner disaster since 2009. pic.twitter.com/2TIxvMaeUj

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 30, 2025