Royal Pari responde al fallo de descenso: abogado asegura que el Tribunal cometió errores clave

Víctor Hugo Pérez, abogado del club Royal Pari, y Saúl Paniagua, ex vicepresidente del Tribunal de Justicia Deportiva de la FBF expusieron sus puntos de vista sobre el polémico caso en el fútbol boliviano.

En un esclarecedor intercambio en el programa El Mañanero de la Red Uno, Víctor Hugo Pérez, abogado de Royal Pari, defendió con firmeza su postura sobre el polémico fallo que determinó el descenso del club en el fútbol boliviano. Pérez, quien representa al equipo en el caso, destacó que el proceso está siendo mal interpretado, especialmente por el Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Según Pérez, el fallo que excluyó a Royal Pari del campeonato fue erróneo, ya que, según su interpretación de los artículos correspondientes, la resolución debía haber establecido el descenso a la categoría inferior.

«De ninguna manera el tema es complicado, el Tribunal nos confunde más. Si aplicamos el artículo que dice la resolución, el fallo tiene que decir ‘descender a la categoría inferior’, y eso es lo correcto», señaló Pérez, añadiendo que el uso de la palabra «excluir» es inapropiado en este contexto, pues no se trataba de un campeonato regular, sino de partidos por el descenso indirecto.

Pérez también recalcó que, al aplicar el artículo 20 del nuevo código disciplinario, se trató de una «tarjeta azul», una sanción momentánea, y no de un descenso definitivo. Aclaró que lo ocurrido en el campo de juego durante el polémico partido contra Real Oruro no justifica la medida adoptada por el Tribunal, y destacó que el árbitro tiene la autoridad para tomar decisiones, pero que el Tribunal no ha considerado correctamente las circunstancias.

Por su parte, Saúl Paniagua, ex vicepresidente del Tribunal de Justicia Deportiva, también compartió su perspectiva sobre el caso, admitiendo que hubo un error en la interpretación de las normas.

«El Tribunal de Disciplina Deportiva se ha equivocado en la interpretación. Exige pruebas que no estaban presentadas adecuadamente, lo cual ha complicado la situación», explicó Paniagua. En su intervención, sostuvo que el árbitro tiene la autoridad para tomar decisiones en el campo, pero que el Tribunal no consideró las consecuencias jurídicas de esas decisiones al momento de emitir su fallo.

Paniagua también destacó que la exigencia de una prueba completa al impugnador es inapropiada, ya que el árbitro tiene la información necesaria para fundamentar su actuación. En cuanto a la actuación del Tribunal, enfatizó que este se sobrepasó en su interpretación de las normas.

Este pronunciamiento se produjo tras la polémica joranda del martes, en la que la FBF anunció la exclusión de Royal Pari de la División Profesional del fútbol boliviano debido a los hechos ocurridos en su partido contra Real Oruro. La situación sigue siendo motivo de debate y análisis en el ámbito futbolístico nacional, con Royal Pari apelando el fallo y buscando una resolución más justa para el club.

La disputa continúa en los tribunales deportivos, y la interpretación de las normas será crucial para definir el futuro de Royal Pari en el fútbol boliviano.