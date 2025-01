Sacerdote de Detroit fue acusado de agresión luego de usar el cabello de una niña como hilo dental

Un clérigo reconocido por su labor en exorcismos enfrenta una denuncia tras un extraño incidente con una adolescente durante una gira de reliquias en Illinois, lo que llevó a su arresto y suspensión pastoral

Un sacerdote de Detroit, conocido por su labor en el ámbito religioso y su participación en un podcast sobre exorcismos, enfrenta cargos de agresión tras un incidente ocurrido en noviembre de 2024 en la iglesia Queen of Apostles, ubicada en Joliet, Illinois.

Según reportaron medios como Fox News y People, el sacerdote Carlos Martins, de 50 años, habría utilizado el cabello de una adolescente de 13 años de manera inapropiada mientras participaba en una gira de reliquias religiosas.

El hecho, que generó conmoción en la comunidad, ocurrió el 21 de noviembre de 2024, cuando Martins, quien lideraba la exhibición de la reliquia de San Judas Tadeo, presuntamente tomó el cabello de la menor mientras esta esperaba en la fila para observar el objeto sagrado.

Según las autoridades, el sacerdote habría realizado un movimiento similar al de usar el cabello como hilo dental, lo que fue descrito como un acto “insultante o provocador”. Posteriormente, se habría sentado detrás de la joven en un banco de la iglesia y emitido sonidos que fueron interpretados como gruñidos.

Detalles del incidente y la respuesta de las autoridades

De acuerdo con un comunicado de la policía de Joliet, los oficiales respondieron al llamado en la iglesia Queen of Apostles, ubicada en el 130 de Woodlawn Avenue, a las 15:23 horas del día del incidente. Tras recopilar testimonios, se inició una investigación que concluyó con la presentación de cargos por agresión menor contra Martins. La denuncia fue aprobada por la Oficina del Fiscal del Condado de Will, lo que derivó en la emisión de una orden de arresto.

El sacerdote fue detenido el 27 de enero de 2025 a las 9:41 horas, aunque posteriormente fue liberado bajo una notificación para comparecer ante el tribunal. Según People, el clérigo se declaró inocente de los cargos y su defensa calificó las acusaciones como “infundadas y exageradas”.

La abogada del sacerdote, Marcella Burke, afirmó que “las pruebas demostrarán que el padre Carlos no utilizó el cabello de la estudiante como hilo dental ni realizó gruñidos, entre otras acusaciones completamente falsas y repulsivas”. Además, describió el caso como un intento de “desprestigiar a un buen sacerdote y extorsionar a la Iglesia”.

Diócesis de Joliet y Companions of the Cross tomaron medidas disciplinarias contra Martins. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones de la comunidad religiosa y medidas disciplinarias

El incidente no solo tuvo repercusiones legales, sino también dentro de la comunidad religiosa. Según Fox News, la Diócesis de Joliet ordenó la salida inmediata de Martins de la parroquia y de toda la jurisdicción diocesana tras conocerse las acusaciones. Asimismo, la orden religiosa a la que pertenece, los Companions of the Cross, informó que el sacerdote aceptó retirarse de su ministerio pastoral mientras se resuelve el caso.

En un comunicado, la organización expresó: “Oramos por todos aquellos que se han visto afectados por esta dolorosa situación”.

Por su parte, la Arquidiócesis de Detroit, donde Martins residía y ejercía su labor religiosa, confirmó que el sacerdote tiene prohibido realizar cualquier tipo de ministerio público dentro de su jurisdicción. Estas medidas reflejan la gravedad con la que las autoridades eclesiásticas han abordado el caso, en un esfuerzo por proteger a la comunidad y garantizar la transparencia en el proceso.

El perfil del sacerdote y su labor previa

Antes de este escándalo, Carlos Martins era conocido por su trabajo en el ámbito religioso, especialmente en temas relacionados con el exorcismo y la evangelización. Es el creador del podcast The Exorcist Files y autor de un libro con el mismo título, en los que aborda casos de exorcismos y fenómenos paranormales desde una perspectiva católica. Además, lideraba el ministerio evangelizador Treasures of the Church, que organiza giras de reliquias sagradas por todo Estados Unidos.

Durante la gira en la que ocurrió el incidente, Martins estaba a cargo de la exhibición de la reliquia de San Judas Tadeo, un objeto de gran importancia para los fieles católicos. Según People, el sacerdote habría hecho comentarios sobre su propia calvicie mientras interactuaba con los asistentes, lo que derivó en el acto que ahora enfrenta como una acusación penal.