“Sale a tiempo BoA y allí estamos”: Tuto arriba a Santa Cruz y aguarda vuelo para llegar al juicio por el caso Catler

Fuente: Unitel

“Sale a tiempo BoA y allí estoy”, aseguró Jorge Tuto Quiroga a su llegada a Santa Cruz procedente de Miami-EEUU. Él se encuentra esperando un vuelo que lo traslade a La Paz, donde está citado para el juicio del caso Catler. “Yo siempre me he presentado, durante 20 años, nunca he fallado, no me escondo en el Chapare”, sostuvo.

“Quieren asustarme e inhabilitarme”, denunció sobre este caso, que dijo que fue reactivado después de años y justo meses antes de las elecciones generales.

El caso por el que inicia el juicio data de 2009, el cual apunta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras el asesinato del máximo ejecutivo de la empresa Catler, a quien le robaron una cifra superior a los $us 400.000 cuando ingresaba a la vivienda de uno de los familiares de Santos Ramírez, quien en ese entonces era presidente de la petrolera estatal.

Quiroga remarcó que después de casi dos décadas lo citan por este caso porque intentan inhabilitarlo. “¿Este caso qué es?, Muerto, robo corrupción”, sostuvo.

Aseguró que para este inicio de juicio, fue citado recién el jueves, pese a que era de conocimiento público que un día antes pasó por migración para viajar al exterior. “Quieren hacer una jugada para decir, ‘se está escapando’”, sostuvo.

Agregó que fue él quien denunció este caso; sin embargo, terminó siendo investigado.