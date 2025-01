Sanders gana virtualmente el Dakar 2025 y Schareina se consuela con la etapa

Fuente: https://www.marca.com

Daniel Sanders (KTM) es el virtual ganador del Rally Dakar 2025 en la categoría de motos. El australiano ha salvado hoy el último escollo importante de la carrera superando la penúltima etapa con margen suficiente para mantener el liderato que ha ostentado desde la etapa 1

Además, se ha visto beneficiado por el drástico recorte de la especial, que ha pasado de tener 308 kilómetros de dunas contra el reloj a apenas 152. Y todo por las malas condiciones climatológicas a primera hora de la mañana, con niebla que impidió volar a los helicópteros, retrasó el arranque del día en tres horas y obligó a la organización a renunciar a parte del recorrido para evitar que a los amateur se les hiciera de noche en las dunas. Algo que no es extraño y ha sucedido más veces desde que la carrera se disputa en Arabia Saudí.

Si Schareina ya tenía pocas opciones… con el recorte de la etapa se reducían al mínimo. Y eso que el valenciano puso todo de su parte, como lo demuestra el hecho de que se llevó la victoria de etapa, la primera de todo el Dakar, y le endosó 7:31 al líder de la general.

¿Qué hubiese pasado si la etapa se hubiese mantenido en su formato original? Nadie lo sabe. La diferencia final entre los dos se queda en nueve minutos… pero si Sanders ya iba a salir a defender los 16:31 en 300 kilómetros, más ha podido ralentizar en una etapa recortada a la mitad

Al menos el valenciano se lleva el consuelo de la etapa en un rally en el que ha estado siempre a merced de Sanders, como lo demuestra el hecho de que hoy ha sido el tercer día en el que el español ha podido recortar tiempo al líder. En todos los demás el de KTM ha aventajado al de Honda. Y, además, ha demostrado lo que ya se atisbaba: que tiene el nivel suficiente para conseguir, algún día, una victoria en el Dakar.

