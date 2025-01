Santa Cruz: Educación lamenta la falta de condiciones en escuelas a dos días de iniciar las clases

Padres y maestros denuncian que hay unidades educativas sin refacciones, mobiliario, además de la falta del desayuno escolar para el inicio de las clases que inician este lunes 3 de febrero.







Fuente: Unitel

Este lunes 3 de febrero inician las clases a nivel nacional, y en Santa Cruz, la dirección departamental de Educación lamentó la falta de condiciones para que las labores se desarrollen de manera normal, argumentando la falta de refacciones en las unidades educativas, mobiliario, además del desayuno escolar.

Nélson Alcocer, director departamental de Educación en Santa Cruz, explicó que como maestros están listos para iniciar el nuevo año escolar, pese a tener dificultares por los problemas sociales, en referencia al paro del transporte público, anunciado para la misma fecha del retorno a aulas.

“Lamentamos los incumplimientos, hicimos las gestiones ante las autoridades, y vamos hacer seguimiento en aquellas unidades educativas con refacciones pendientes, mobiliario, sistema de alcantarilla, y hay muchos problemas. Pedimos a las autoridades cumplir con las normas”, dijo Alcócer.

Mantenimiento en unidades educativas.

Desde los primeros días de este 2025 padres de familia denunciaron que en las unidades educativas se cortaron los servicios básicos, como luz y agua, por la falta de pago de la Alcaldía cruceña a las cooperativas que brindan el servicio.

A estos problemas, se suma que para el inicio de clases las unidades educativas no contarán con el desayuno escolar. El alcalde Jhonny Fernández indicó que sostendría una reunión con las empresas para una adjudicación directa, luego que no se presentaran a la licitación, por lo que no hay una fecha establecida para que los estudiantes cuenten con la alimentación complementaria. En ese sentido, los concejales criticaron la falta de gestión del Ejecutivo municipal.

“El desayuno escolar es importante para el nivel primario, en contextos periurbano, donde se valora ese alimento, seguiremos haciendo las gestiones y esperemos se subsane y los niños reciban este beneficio”, agregó el director departamental de Educación en Santa Cruz.

Consultado sobre las posibles manifestaciones de los maestros, que piden dotación de ítems y carga horaria, Alcócer aseveró que es entendible la situación del sector, pero pidió calma pues asegura que el Ministerio de Educación hará una dotación en el próximo mes.