Santiago Peña: «La asunción de Trump puede ser uno de los cambios más radicales en la historia moderna de América Latina»

Invitado a la ceremonia oficial en el Capitolio, el sudamericano ya mantuvo contacto con el estadounidense y se propone establecer a Paraguay con el principal aliado regional para la Casa Blanca. El presidente paraguayo tiene a favor su agenda internacional vinculada a la defensa de Israel y Ucrania, al apoyo a Taiwan frente al avance de China y a la intención de fortalecer la seguridad regional frente a los carteles de la droga

Santiago Peña, presidente del Paraguay eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

(Desde Washington, Estados Unidos) Santiago Peña saluda con una sonrisa en la embajada de Paraguay ubicada en el barrio de Dupont Circle. Llegó a DC para participar de la asunción de Donald Trump, una ceremonia oficial que considera un punto de inflexión en la historia del siglo XXI. El presidente paraguayo opina que el sucesor de Trump resolverá la guerra entre Ucrania y Rusia, aplacará la crisis en Medio Oriente y ejecutará un plan de acción para rescatar la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Trump puede encarnar el mayor cambio en la historia de América Latina respecto a Estados Unidos”, sintetiza el presidente del Paraguay, mientras toma un café caliente. Por la ventana se observan los canteros sin flores y la nieve blanca. Hace tanto frío en Washington que Trump decidió mover la ceremonia de asunción desde la explanada del Capitolio a su histórica Rotonda.

Peña tiene una mirada crítica sobre la ofensiva de China en la región, y cree que puede contribuir a mejorar las relaciones diplomáticas en toda América Latina. Por eso apoya la nominación de su canciller Rubén Ramírez como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ramírez tiene muchas chances de suceder a Luis Almagro en el foro regional: su adversario del Caribe coquetea con China y tiene una posición tenue sobre Nicolás Maduro y su dictadura en Venezuela.

“El presidente Trump, y a mí me ha tocado hablar con él ya en dos oportunidades, es consciente de que Paraguay probablemente es el mayor aliado que tiene Estados Unidos”, contestó el mandatario cuando se le preguntó sobre las relaciones diplomáticas entre Asunción y DC.

El presidente paraguayo Santiago Peña durante la entrevista exclusiva que concedió a Infobae en Washington

A continuación, el reportaje exclusivo que Peña concedió a Infobae:

-¿La asunción de Donald Trump puede cambiar la relación de Estados Unidos con América Latina?

-Creo que puede ser uno de los cambios más radicales de la historia moderna para la región. El gobierno de (Joe) Biden, como todas las administraciones demócratas, no estuvo su foco en América Latina. Y siempre los gobiernos republicanos le prestaron un poco más de atención. Pero el cambio que podemos ver de una administración a otra, y principalmente mirando a quienes van a ser los protagonistas de esta relación, como el Secretario de Estado designado, Marco Rubio, el segundo del Departamento de Estado, Christian Landau. Ambos tienen un conocimiento acabado no solamente del idioma, sino de la cultura y del potencial que tiene América Latina para enfrentar los grandes desafíos que tiene esta administración. Creo que América Latina, es el gran aliado para Estados Unidos.

-America Latina tiene tres dictaduras: Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Cómo imagina usted la agenda de Donald Trump con esas tres dictaduras?

–Yo creo que (Donald) Trump va a tener una posición muy firme. Creo que él sabe que va a ser prácticamente el primer presidente en más de un siglo de iniciar su mandato, sabiendo de que no tiene la posibilidad de un nuevo mandato y eso le va a llevar a ser muy rápido en la toma de decisiones. Lo hemos visto hace unos días diciendo que si no se llega a un acuerdo para liberar los rehenes el 20 de enero, realmente iban a pasar cosas muy malas en el Medio Oriente. Dos días después vemos que se llega a un acuerdo después de casi un año que estábamos intentando todo Paraguay, con una férrea defensa al derecho de Israel a defenderse y a recuperar a todas las personas que habían sido privadas de su libertad. Y hoy esto es una realidad. No tengo duda de que él va a ser un factor fundamental en resolver el problema entre Rusia y Ucrania. Y yo tengo mucha certeza, mucha seguridad, de que él va a resolver también el problema de Venezuela.

-Usted como presidente tiene una mirada muy crítica sobre la ofensiva de China en la región y la prueba de esta mirada es la relación de Paraguay con Taiwán. Entonces, ¿Cómo piensa que será la relación de la Casa Blanca con Donald Trump y China?

-Estados Unidos de alguna manera ha financiado el progreso económico de China en las últimas dos décadas. Entonces, hoy lo que dice Estados Unidos es: nosotros tenemos que empezar a pensar. Se integró China, le abrimos las puertas a la Organización Mundial de Comercio, pero lastimosamente y China no juega con las mismas reglas de juego. Nosotros tenemos leyes que protegen al empleador, que protegen el medio ambiente y competimos contra un país que no tiene esos mismos estándares. Entonces, creo que Estados Unidos va usar con mayor efectividad este aumento de los aranceles que van a encarecer los productos que se producen en China, pero también una gran oportunidad para nosotros…

¿Por qué para Paraguay?

-Estados Unidos verá que Paraguay apoya la idea de promover el desarrollo con un comercio que cumpla las reglas. Paraguay está decidido a ser un país miembro de la OCDE, de ser realmente un país que cumple los estándares más altos en temas laborales, en el imperio de la ley, en la protección del medio ambiente. Y creo que eso nos hace aliados estratégicos.

-Entonces, se debe suponer que las relaciones de su gobierno con la administración republicana van a fluir, porque hay coincidencias respecto al papel de Israel en Medio Oriente y que se debe resolver la situación institucional en Venezuela, Cuba y Nicaragua. También agregaría la sintonía geopolítica en cuanto a China y su ofensiva global.

-Paraguay ha sido un aliado histórico de Estados Unidos e indistintamente del Gobierno. Pero no podemos negar, y en las estadísticas así lo demuestran, que presidentes paraguayos solamente han sido recibidos en la Casa Blanca por gobiernos republicanos, El presidente Trump -y yo hablé con él en dos oportunidades- es consciente de que Paraguay probablemente es el mayor aliado que tiene Estados Unidos. Cuando miramos las coincidencias en la relación con Taiwán, en la relación con Israel, en nuestra posición en defensa de Ucrania y en defender un Estado democrático y que preserva las libertades y con un rol muy fuerte del sector privado. Yo siempre digo que hay muchos gobiernos que hablan de promover más la inversión privada del sector privado, disminuyendo impuestos, las cargas burocráticas. Y Paraguay lo está haciendo. Paraguay ya lo viene haciendo ya hace varios años. Entonces la coincidencia es importante.

Santiago Peña y Marco Rubio, futuro secretario de Estado, durante un encuentro oficial en Washington, (Estados Unidos)

-Marco Rubio, secretario de Estado nominado por Trump, ha rescatado la relación de Taiwan con Paraguay frente al avance chino. ¿Eso es importante para construir la relación entre su gobierno y el gobierno de Trump, no?

-Sí. Nunca antes en la historia del Paraguay, un secretario de Estado en su proceso de confirmación, había hecho una mención explícita de Paraguay sobre sobre Taiwán.

–La posición de ustedes sobre Taiwán respecto a China es una ventaja para fortalecer la relación con Estados Unidos?

-Es una ventaja muy, pero muy importante.

Si finalmente se reestructura el sistema jurídico del Mercosur, ¿Paraguay estudiaría la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?.

-Nunca lo pensamos. Paraguay tiene una vocación de integración. Nuestra vocación es siempre ha sido los bloques. Nosotros creemos que vamos a ser mucho más fuertes negociando como bloques. Ahora, yo no veo que Estados Unidos esté en una posición de negociar acuerdos de libre comercio, ni con Mercosur, ni con Paraguay, ni con ningún otro país.

-Por la política de aranceles que planteará Trump cuando llegue a la Casa Blanca…

–Sí, yo creo que Paraguay tiene una oportunidad en mejorar su relacionamiento comercial, donde Paraguay no es un problema migratorio, donde Paraguay no es un problema económico, donde Paraguay es un gran productor de energía, limpia, renovable. Paraguay es un gran productor de alimentos. Paraguay tiene minerales estratégicos y tiene una presencia de empresas norteamericanas muy, pero muy importantes. Yo creo que más que nada nosotros queremos buscar una agenda bilateral con Estados Unidos.

-¿Usted no sacrificaría el Mercosur por un tratado de libre comercio?

–Yo creo que no está sobre la mesa. Pero si se abriera la posibilidad, yo iría por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Santiago Peña y el canciller paraguayo Rubén Ramírez, candidato a secretario General de la OEA

– Paraguay expresó su intención lograr que el actual canciller Rubén Ramírez sea elegido secretario General de la OEA. ¿Están conversando sobre este asunto regional con Estados Unidos?

-Hemos hablado con la administración Biden y con el equipo que está asumiendo el 20 de enero…

-¿Tiene el voto de Estados Unidos…?

-No. En esta instancia no tenemos asegurado el voto. Tenemos realmente el apoyo de muchos países pero que todavía no han materializado formalmente su voto. Pero nos sentimos con mucho optimismo. Creo que el canciller Ramírez tiene las condiciones necesarias para poder llevar adelante una institución que tiene una enorme relevancia y que necesita tener un mayor protagonismo.

-El adversario de Paraguay, que es canciller de Surinam, tiene una mirada prochina de la política exterior.

-El próximo Secretario de Estado, Marco Rubio, cuestiona China y cuestiona al regimen de Venezuela, mientras que el otro candidato para la OEA-se refiere al canciller de Surinam- y sus aliados en la región han sido muy tímidos en cuestionar al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, creo que es muy evidente hacia dónde debería volcarse Estados Unidos.