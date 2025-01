Se acerca el gran estreno de la producción boliviana: «La desaparición de Helena»

«La desaparición de Helena» es un cautivador thriller que investiga la enigmática desaparición de una joven en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Utilizando un formato de falso documental, la narrativa se desarrolla a través de entrevistas con amigos, familiares y testigos, intercaladas con imágenes que recrean los momentos previos a su desaparición.

Sinopsis

María Mita y Mario Meneses, conocidos youtubers del misterio, llegan a la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) para realizar un documental sobre Helena Hernández, joven desaparecida en extrañas circunstancias a causa de una posible abducción extraterrestre.

Sin embargo, lo que comienza como una aventura pronto se transforma en una pesadilla cuando descubren pistas que pondrán en peligro su propia integridad.

A medida que las revelaciones se desatan, deben enfrentar una situación que nunca imaginaron y decidir hasta dónde están dispuestos a llegar por la verdad.

Sobre la película

Realizada de manera independiente y con un presupuesto limitado, la película fue filmada en solo 21 días por un equipo pequeño pero comprometido. Se grabó en su totalidad en la ciudad de Santa Cruz, con el apoyo de algunas instituciones, universidades locales que facilitaron las locaciones y personas particulares que creyeron en el proyecto.

Una de las características más distintivas de «La desaparición de Helena» es romper la cuarta pared. A lo largo de la película, los personajes, dos carismáticos youtubers de un popular canal de misterio, hablan directamente a la cámara, creando un vínculo inmediato con el espectador. Este estilo narrativo no sólo invita a la audiencia a participar en la intrigante historia, sino que también añade una capa de intimidad a sus relatos. La espontaneidad de sus testimonios, junto con el formato de documental, permite que los espectadores sientan que están siendo testigos de una verdad cruda y sin adornos.

El elenco, conformado por talentosos actores nacionales, ofrece interpretaciones naturales que capturan la angustia y la incertidumbre que rodean la desaparición de Helena reforzando la conexión emocional y la urgencia del relato.

«La desaparición de Helena» se erige como una obra destacada dentro del cine independiente boliviano, utilizando el formato de falso documental para crear una experiencia inmersiva y conmovedora. La habilidad del director y el equipo para jugar con la narrativa y la relación entre el espectador y los personajes resulta en un relato que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión.

Gran estreno en los mejores cines de Bolivia: 16 enero 2025

Elenco

Mey Bianchi María Mita Mosiah López Mario Meneses Stefani Issa Helena Frederick Kelley Daniel Hernán Hurtado Papá Helena Glenda Rodríguez Mamá Helena Jorge Arturo Lora Teniente Arauz Ana María Vargas Canalizadora Laura Valentina Leigue Amiga de Helena Erika Iriarte Amiga de Helena Rafael Canedo Investigador Martín Zambrana Periodista Malena Arauz Conductora programa Selva Pereira Extra Claudia Delgado Extra Juan Pedro Montefinale Ufólogo

Ficha Técnica

Largometraje de ficción

Duración: 90 minutos

Género: Misterio, falso documental

Dirección y guion: Mirko Álvarez

Dirección de Fotografía: Chicho Serna

Sonido: Arturo Salva

Asistencia de Dirección: Pablo Mattos

Producción de campo: Anabelle Aceituno Ibarra

Dirección de Arte: Melina Terceros

Vestuario: Kassandra Balcázar

Maquillaje y peinados: Erika Iriarte

Producción Ejecutiva: Mirko Álvarez

País: Bolivia, 2024

Sobre el Director

Mirko Álvarez Poppe es un cineasta boliviano formado en la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales de la ciudad de La Paz que se desempeña como filmmaker y editor. Álvarez ha demostrado ser un narrador versátil, habiendo realizado varios cortometrajes y proyectos de largometrajes entre los que destaca «La Huella», proyecto de misterio basado en la leyenda andina del Khari Khari que le permitió explorar su interés por el género, participando de diversas incubadoras de proyectos audiovisuales como el Bolivia Lab, la Incubadora de proyectos audiovisuales del Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz y la Oficia Mayor de Cultura y el festival de Huelva en España.

Su ópera prima, «La desaparición de Helena», se realizó en 2022 y está programada para estrenarse en enero de 2025. Este proyecto es especialmente significativo para Álvarez, ya que representa su debut en el formato de largometraje. A pesar de las limitaciones de presupuesto y los desafíos propios de la producción independiente, ha logrado concretar una visión creativa que combina misterio y una narrativa cautivadora y que además invita a los espectadores a la reflexión.

https://www.instagram.com/mirko.alvarez/

Reparto principal

Mey Bianchi

Actriz formada en teatro y audiovisual. Actualmente está culminando el máster en Interpretación Audiovisual en TAI, Madrid. Socia fundadora de Vértigo Teatro, ha trabajado como actriz y productora en más de 20 obras teatrales.

En el audiovisual lleva activa desde el 2016, trabajando con diferentes directores en Latinoamérica y Europa. Dentro de sus más recientes películas con una participación protagónica se encuentran «Chicas bien» (2022) y «La Lengua Desnuda» (2024)

https://www.instagram.com/meybianchi/

Mosiah López

Actor y productor formado en teatro y medios audiovisuales. Dirección en obras de teatro, producción de cortometrajes en géneros como comedia, drama y suspenso. Como actor ha participado en diversas producciones audiovisuales como cortometrajes para plataformas digitales, spots publicitarios, sketch de comedia para shows de televisión entre otros. Actualmente participa en una producción en formato de Serie para la Red UNO de Bolivia.

https://www.instagram.com/mosiahraldes/

Stefani Issa

Stefani Issa es una youtuber, modelo y actriz destacada. Ha ganado popularidad por su contenido auténtico en redes sociales, centrado en temas de salud, vida fit y viajes. Además, ha participado en varios cortometrajes y anuncios publicitarios. Su debut en el cine fue con la película «La Desaparición de Helena». Stefani combina su pasión por la actuación con su habilidad para conectar con sus seguidores.

https://www.instagram.com/stefani_issa_/

Frederick Kelley

Artista boliviano (actor, cantante y bailarín). Lleva 3 películas, 3 cortometrajes y 4 canciones. Participó en el reality show “El Poder del Amor”. También es bailarín de ballet, tap, jazz y hip hop.

Radica en México hace aproximadamente un año y medio. En el transcurso de este tiempo no ha dejado de seguir tomando cursos para seguir nutriéndose como actor. Además ya va presentando 2 canciones en México, una de ellas (Perfumito DOLCE) fue lanzada en el Mexicana Universal 2023. También ha estado trabajando con incontables marcas como ser Paco Rabanne, Cerveza Tecate, Adidas, Ocesa, entre otras.

https://www.instagram.com/frederickkelley.7/

Destacado Elenco Secundario en “La Desaparición de Helena”

JORGE ARTURO LORA – Actor de cine y teatro con 30 años de trayectoria, participando en 8 películas nacionales y una actuación en rol secundario en la película Ché Guerrilla de Steven Soderbergh con Benicio del Toro como protagonista. Actor de Barbara, Santa Clara, La Casa del Sur y La Desaparición de Helena,

GLENDA RODRÍGUEZ Licenciada en Arte Dramático e Instructora de Yoga, Actriz de Teatro y Cine. Realizadora de Casting de Cine en Producciones Bolivianas y Co Producciones Internacionales en películas cómo La Traque y También la Lluvia.Actriz en: I am Bolivia (Ana Kalashnikov) También la Lluvia (Iciar Bollain) Zona Sur (Juan Carlos Valdivia) , Tu Me Manques (Rodrigo Bellott) y La Desaparición de Helena,

LAURA VALENTINA LEIGUE – Licenciada en comunicación audiovisual, directora teatral, actriz, productora audiovisual y locutora. Fundadora y directora de la compañía de teatro “Alapinta Producciones Artísticas”.

En 2010 inicia su carrera actoral con diversos cursos y talleres siendo parte de diferentes compañías de teatro, y habiendo participado en spots, cortometrajes siendo su debut en el cine con el largometraje La Desaparición de Helena.

HERNÁN HURTADO – Actor, director y guionista. Ha participado en obras de teatro, comerciales, series y cortometrajes y largometrajes entre los que destacan Quién mató a la llamita blanca?, La Promo, La Viudita y La Mujer de tu prójimo y La Desaparición de Helena. Actualmente es director del proyecto educativo del corto “al debate”.