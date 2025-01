Se repartirán menos fichas debido a la disminución del personal médico, advierte hospital en Cochabamba

Ante la falta de recursos, desde la Alcaldía se informó que para este año muchos contratos no se renovarán, por lo que habrá menos especialistas en los nosocomios.







Fuente: Unitel

Los contratos de varios médicos que prestaban servicios en diferentes hospitales de Cochabamba se vencieron al finalizar el año 2024, por lo que se conoce que en muchos nosocomios habrá menos especialistas.

Desde la Alcaldía no han precisado cuántos profesionales ya no trabajarán, sin embargo, aseguraron que ya no cuentan con los recursos para renovar contratos en varios hospitales.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Hospital del Norte – Cochabamba

De acuerdo a los datos, como ejemplo, en el Hospital del Norte los médicos internistas se reducirán de cinco a dos, mientras que los fisioterapeutas que antes eran siete, ahora tan solo serán dos. Ante esto, esta jornada se pudo observar como en este nosocomio se colocó un comunicado en el ingreso aclarando que se repartirá menos fichas para la atención de los pacientes. “Se comunica a todos los pacientes del Hospital del Norte del hospital del norte que debido al déficit de personal se disminuirán fichas de atención en algunas especialidades de consulta externa, programaciones de cirugías y atención de emergencias, internaciones y atención de imagenología y laboratorio”, expresa la circular.