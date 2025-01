A diciembre de 2024, la disponibilidad de dólares en bóvedas de las entidades financieras del país bajó en $us 142 millones en comparación a la gestión 2023, informó este miércoles la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza.

La funcionaria atribuye ese descenso a la devolución que realizaron las entidades financieras a los usuarios que lo solicitaron.

“En promedio en enero de 2023 teníamos $us 350 millones y bajó (en 2024) a $us 181 millones. Ha habido una reducción, con relación al 2023, de $us 142 millones de la disponibilidad que tienen en bóvedas las entidades financieras precisamente porque se ha ido atendiendo los requerimientos de los clientes”, informó Espinoza, en conferencia de prensa.

El año pasado, ante la falta de dólares en la banca y la aparición de un “mercado negro”, donde la divisa se vendía por encima de Bs 11, muchos clientes solicitaron la devolución de sus ahorros en dólares. Sin embargo, algunas entidades financieras se negaban a hacerlo arguyendo falta de divisa para cumplir con las solicitudes.

Incluso hubo denuncias de gente que recibía remesas del exterior en dólares, pero los bancos se las devolvían en bolivianos.

En ese marco, la Asfi instruyó a las entidades del sistema financiero que cumplan con la devolución a solicitud de los clientes y paguen las remesas en las monedas en las que eran enviadas.

Asimismo, Espinoza informó que en 2024 se sancionó con más de Bs 25 millones a varias entidades financieras por incumplir con el tipo de cambio oficial para la venta y compra de dólares.

Explicó que todas las entidades sancionadas están cumpliendo con la sanción.

Actualmente, el flujo de dólares sigue irregular en el país y el “mercado paralelo” se “consolidó” ofertando la divisa entre Bs 10 y Bs 15; pese a que el cambio oficial que establece el Banco Central de Bolivia es de Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra.

