Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía, informó este jueves que las Reservas Netas Internacionales (RIN) no son un parámetro para medir el desempeño económico del país. Además, asegura que, en la actualidad, el tamaño de la economía es “80 veces más grande que hace 60 años”.

“Actualmente, el tamaño de la economía es más de 80 veces mayor que hace 60 años, lo que refleja una expansión significativa; tanto en términos absolutos, como relativos. Este notable aumento en el tamaño de la economía es el resultado de diversos factores, como la industrialización”, aclaró.

Y agrega: “Por tanto, afirmar que la economía boliviana ha retrocedido 60 años basándose únicamente en el nivel actual de las RIN es errado y omite los avances alcanzados en los ámbitos económico y social”.

Asimismo, explica que evaluar el desempeño económico de un país exclusivamente a partir del nivel de las RIN resulta “reduccionista”; y no puede interpretarse como una señal de vulnerabilidad, ya que se deben considerar varios indicadores de manera conjunta.

“El desarrollo económico debe analizarse considerando una amplia gama de indicadores; entre ellos el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los niveles de pobreza, desigualdad, deuda pública, inversión y empleo, por ejemplo”.

La nota explica que, «en 1964, el PIB nominal de Bolivia era de $us 544 millones, mientras que el PIB per cápita era de $us 134. En contraste, para 2023, el PIB nominal fue de $us 45.464 millones y el PIB per cápita alcanzó los $us 3.736, evidenciando un crecimiento real y sostenido”.

También señala que, aunque no se cuentan con datos oficiales de 1964, la pobreza moderada disminuyó del 64,8%, en 1996, al 36,5%, en 2023; y la pobreza extrema pasó de 41,2% a 11,9% en el mismo período. El índice de Gini, que mide la desigualdad, mejoró de 0,59, en 1996, a 0,43 en 2023.

La entidad señaló que, a pesar de los desafíos estructurales y las crisis externas que se enfrentó, el crecimiento de la economía boliviana muestra la resiliencia de su modelo económico.

Respecto a la inversión pública, explica que en 1987 ascendía a $us 272 millones. En 2023, alcanzó $us 2.658 millones.

Enfatizó que, además, durante el período 2006 – 2019, Bolivia experimentó un crecimiento significativo. Sin embargo, la crisis sanitaria global del COVID-19, sumada a una gestión deficiente en 2020, afectó negativamente el crecimiento económico.

La Razón publicó este jueves que hace 20 años, las reservas internacionales netas (RIN) representaban casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) y se encontraban, comparativamente con el tamaño de la economía boliviana, como una de las más altas a nivel mundial.