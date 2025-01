Senador Vargas se desvincula del evismo y pide liderazgo joven para las presidenciales

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala radical Pedro Benjamín Vargas se desvinculó del evismo y cuestionó que los “viejos políticos” se estén autoproclamando como candidatos para las elecciones generales de 2025.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Indicó que se debe buscar nuevos liderazgos jóvenes que puedan encaminar al país y participen de los comicios presidenciales, acto electoral previsto para el 10 de agosto.

“Esa es la idea, debemos ir pensando ya no en estos viejos que se están proclamando como precandidatos, esos no nos van a servir. Ya han tenido tiempo de servir al país y de servirse a sí mismos. Entonces, todos esos viejos políticos tienen que irse al tacho, no sirven”, dijo el legislador.

Ante la consulta de si Evo Morales es también un viejo político, Vargas indicó: “es y por eso estamos diciendo que se debe apuntar a un nuevo líder”.

“Voy a pedir las disculpas al hermano Evo Morales porque hay muchas cosas que ellos como organización van a definir en esta reunión que hoy se está llevando (acabo), pero desde mi punto de vista como senador, en nuestro país queremos otro tipo de políticas”, dijo el legislador a radio Éxito.

Añadió que se debe pensar diferente a esas “viejas políticas” y que como asambleístas perciben más una política neutral en el que todos tengan la oportunidad de aportar y que el gobierno gobierne para todos y no esté “politizado” solo para la izquierda o para la derecha. “Eso para mí está mal manejado, por eso Bolivia está como está”.

Señaló también que ese nuevo líder joven debe manejar estratégicamente el país con crecimiento económico, desarrollo sostenible y carreteras asfaltadas.

“Si ustedes andan en la carretera de Oruro a La Paz, esta está con baches, y los vehículos con constantes accidentes. Entonces qué es eso, ¿eso es una política de mejoramiento?”, cuestionó.

Así también, criticó el accionar del presidente Luis Arce al señalar que se mejorará el sistema político y financiero, eso en relación a las declaraciones del mandatario en torno al modelo económico y social que no se cambiará.

“Hay que remacharlo, qué es eso. Bolivia tiene que tener una política financiera seria, donde el país se mire con su desarrollo y se mire con lo que tiene ahí en las manos para invertir plata y no estar mendigando para comprar combustible”.

Asimismo, criticó las declaraciones de Manfred Reyes Villa, quien dijo que “va a salvar el país” cuando ingrese a la presidencia. Sin embargo, el senador señaló que “él ya ha tenido la oportunidad de manejar al municipio de Cochabamba”.

También cuestionó las declaraciones de Morales al indicar que “en tres días vamos a inundar con combustible”. Vargas reiteró que se “sigue teniendo con esos pensamientos una política inestable”.

“Bolivia tiene que ser sostenible, no podemos seguir teniendo esos criterios, Bolivia tiene que ser con un pensamiento serio, necesita personajes que puedan gobernar bien”, afirmó.