“Si por falta de unidad permitimos que siga el MAS, el riesgo es colosal”

La expresidenta Jeanine Áñez, detenida desde el 12 de marzo de 2021, está cerca de cumplir cinco años de encierro, tras asumir la primera magistratura del país en medio de la crisis de 2019 que terminó con la renuncia de Evo Morales al poder.

CORREO DEL SUR buscó una entrevista con ella que finalmente se concreta este 2025, año electoral y del Bicentenario, a partir de un cuestionario escrito. Esta es la primera parte.

CORREO DEL SUR (CS). ¿Qué lecciones deja lo ocurrido en Venezuela a Bolivia?

Jeanine Áñez (JA). Deja varias lecciones. Para hablar de Venezuela, no podemos dejar de hablar primero de Cuba, que es donde se inicia este engaño populista (…). (Hugo) Chávez tenía devoción a Fidel (Castro) y Fidel necesitaba el dinero de Venezuela. Así es como construyeron el engendro, donde lo primero que hacen es destruir la República, someter a las instituciones democráticas, terminar con la independencia de poderes; llegan al poder y quieren perpetuarse en él, se convierten en una organización terrorista y de narcotráfico. Hugo Chávez salió con la misión de cooptar integrantes de la región, así entró Evo Morales (nuestro desastre).

Siempre he dicho que de experiencias ajenas se debe aprender. A Venezuela le costó más de 20 años construir unidad para derrotar la tiranía, pero finalmente lo hicieron; eso nos demuestra que el único camino que tenemos en el país es ir en unidad en las próximas elecciones para sacar del poder esta dictadura disfrazada de democracia.

Yo no pierdo la esperanza de que sí lo consigamos; si la ambición, el capricho o la intransigencia de quienes no quieren la unidad y que el MAS no se vaya del Gobierno –quién sabe por qué motivos–, confío en la inteligencia de los bolivianos: que apliquemos el voto castigo. Créanme que es castigar a la soberbia, al interés personal.

Y los bolivianos no merecemos terminar como Cuba, Venezuela o Nicaragua; merecemos libertad, merecemos respeto a los derechos humanos. No quisiera que ningún boliviano más sea humillado, ultrajado o vejado y condenado por delitos que no ha cometido, por un régimen perverso que disfruta maltratando a quienes piensan diferente; lo dice la experiencia de una presa política.

CS. ¿Cuál es el riesgo de que no se concrete la unidad?

JA. Si por falta de unidad permitimos que siga el MAS en el Gobierno, el riesgo es colosal, no solo por los presos políticos a quienes multiplicarán sus abusos, sino que nos convertiremos en otra Cuba, en otra Venezuela o en otra Nicaragua, y yo no creo que ninguno de nosotros queramos que nuestros hijos o nuestros nietos vivan en este sistema de terror, de miedo, sin oportunidades. Lo que veremos es una triste migración de nuestra juventud; ya nomás lo estamos viendo ahora (…)

CS. ¿Qué piensa que pasará con el MAS, que se debate entre Evo Morales y Luis Arce?

JA. El Movimiento Al Socialismo forma parte del engaño populista, forma parte de esa organización criminal que ha hecho tanto daño. Llegaron al poder con Evo Morales y se vendieron como el cambio, con cambiar la vida de los pobres cuando lo que hacen es que estos se multipliquen. Bolivia ha perdido, los bolivianos hemos perdido.

Es que somos masoquistas los seres humanos, porque el sistema lo vimos en Cuba, lo vimos en Venezuela, lo vimos en Nicaragua, ¿y vimos progreso en esos países? Claro que no, vimos decadencia y retroceso; es que se necesita ser muy tonto para no ver y saber que el socialismo es miseria, es autoritarismo, es abuso, y todavía hay personas que apoyan y aplauden a sus inventores… es algo que no se entiende.

CS. ¿Evo Morales?

JA. A Evo Morales le tocó una época de bonanza económica que ni él ni su ministro de Economía de entonces, Luis Arce, supieron administrar (…)

Evo Morales es un ciclo finalizado, desde mi punto de vista, no solamente porque se convirtió en una persona autoritaria, pedante, grosera e irresponsable con el país, sino porque nos ha avergonzado en el mundo entero con esos delitos que supuestamente ha cometido y por los que ha sido denunciado.

Parece hasta un sarcasmo el haber tenido un presidente por 14 años con semejantes inclinaciones aberrantes, reprochados por el mundo entero; eso no tiene defensa alguna, pero lo que es peor es que era un secreto a voces porque todos comentábamos. Ellos lo sabían, lo dijo el propio presidente; obviamente nosotros, como oposición, no podíamos confirmar. Lo digo en mi calidad de senadora en ese momento, porque no éramos cercanos a él, no sabíamos en qué momento, dónde ni cuándo él tenía ese tipo de comportamiento con menores de edad, pero en su partido, su gente más cercana sí lo sabía. Es lo que se dice ahora que están peleados entre ellos, todos lo sabían y callaron, eso los convierte en cómplices.

Lo insólito era que si un opositor hubiera denunciado ese hecho aberrante, el hombre tenía tal poder que, así se lo hubiera visto en flagrancia con una menor de edad y lo hubiésemos denunciado, ¡el que iba preso era el denunciante! Así era de grosera la cosa, y las mujeres del masismo, que supuestamente son defensoras de la mujer, de la adolescencia, de la niñez, callaron; las “progres” callaron. Hasta ahora, hay muchas que todavía lo siguen apoyando (…)

Yo realmente espero que en algún momento tenga que pagar por todos los delitos que ha cometido, no solo en lo moral, porque Evo Morales no solamente está inhabilitado constitucionalmente, sino que tiene una inhabilitación moral. Y por supuesto que también tiene que pagar por el despilfarro cometido durante los 14 años de su gobierno, el haber quebrado al país después de haber recibido tanto.

Pero estamos en un sistema tan distorsionado: el que comete crímenes impunemente sigue libre. Evo Morales, aunque esté atrincherado en el Chapare, finalmente está libre y es una de las cosas que yo me pregunto una y mil veces: ¿Será posible que la delincuencia tenga mejor suerte? Porque los delincuentes están libres, los delincuentes nos gobiernan, los delincuentes nos humillan y las personas que hemos actuado de buena fe, respetuosas de la norma, aquí estamos, privados de libertad, sufriendo tortura blanca con tantos procesos que nos llevan a audiencias interminables, con tribunales incompetentes que tienen la misión de terminar los procesos en una condena, sin haber cometido un solo delito.

CS. ¿Luis Arce?

JA. Luis Arce, en su momento, se mostró como un fenómeno, como el erudito de la economía. Hasta tuvo la osadía, cuando era Ministro de Economía, de hacerse una revista donde se llamaba “Superlucho”, y aparecía en la tapa con la vestimenta de Superman.

Claro, hasta yo soy una experta en economía cuando hay abundancia de dinero y lo único que hago es gastar. El dinero ha llegado al país por lo que hicieron otros presidentes; la verdadera habilidad que tiene un buen profesional, un buen experto en economía es saber solucionar los problemas cuando estamos en crisis. Aquí era el momento donde Luis Arce hubiera podido demostrar su capacidad profesional, pero está clarísimo que no la tiene, no tiene un plan B, no sabe cómo resolver la crisis que cada día está peor.

En los otros temas, sigue las mismas mañas de Evo: autoritario, abusivo, gobernando con el Tribunal Constitucional, que está compuesto por personas vergonzosamente autoprorrogadas, descalificadas, que le hacen el favor al Gobierno; por eso este los protege… y pretende seguir gobernando a través de ellos, si es que los bolivianos lo permitimos. Espero que no.

“No le alcanzarán los días de vida…”

La expresidenta Jeanine Áñez afirmó este sábado desde la cárcel de mujeres de Miraflores que al expresidente Evo Morales «no le alcanzarán los días de vida para rendir cuentas de sus crímenes, delitos y abusos ante una verdadera justicia». A través de su cuenta en X, criticó el papel de víctima que, según ella, asume Morales frente al proceso penal por los delitos de trata y tráfico de personas abierto en Tarija, donde el juez Nelson Rocabado emitió una orden de aprehensión, arraigo, congelamiento de cuentas y anotación preventiva de bienes.

Áñez recordó que Morales «jamás respetó la Constitución ni las leyes» y lo acusó de ordenar «matar, torturar, perseguir y encarcelar a miles de bolivianos desde la impunidad del poder».

Además, lo calificó de «cobarde» por haber huido del país tras el fraude electoral de 2019 y afirmó que convirtió el tráfico de influencias y los privilegios en un modus operandi para delitos como la trata de menores. Áñez expresó su confianza en que Morales pagará pronto por «todo el daño causado a Bolivia y a su pueblo». Erbol

