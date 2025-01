Siles, exjefe nacional del MNR: «Tenemos que tener presencia y voz en las Elecciones Generales»

Para el exdiputado, el sistema judicial haya sido “dinamitado” por el MAS.

Durante el ‘Encuentro Ciudadano Nacionalista’, el exjefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, y simpatizantes de este partido pidieron hoy a su jefatura nacional propuestas para que Bolivia salga de «esta profunda crisis económica» y lanzar un candidato para las Elecciones Generales 2025.

«Tenemos que tener presencia y voz en las Elecciones Generales de 2025. Este encuentro tiene como objetivo lanzar esta corriente para que posteriormente se escuche nuestra propuesta, nuestra voz. Creo que el país está cansado de lo que se ha hecho durante 20 años. El resultado es pésimo en la mayoría de los aspectos, teníamos gas, ya no hay gas, teníamos dólares, ya no hay dólares, teníamos una producción agrícola propia, teníamos incluso una industria incipiente, todo eso ya no existe», enfatizó Siles.

El exdiputado complementó que “es terrible para el futuro del país” que el 80% de los bachilleres no entienda lo que leen y que el sistema judicial haya sido “dinamitado” por el MAS hasta el grado de dejarlo “mucho peor de lo que era, que no era una maravilla, pero por lo menos funcionaba relativamente bien”.

Más de un centenar de simpatizantes del MNR participaron de la convocatoria que se realizó en el barrio de Sopocachi, La Paz. Los asistentes pidieron a la dirigencia nacional del partido rosado propuestas claras para encarar los graves problemas que enfrenta el país como la subida de precios de los productos de la canasta familiar, corrupción en la justicia, recuperar la institucionalidad de los poderes del Estado y sacar al país de la recesión económica que provoca el cierre de empresas y fuentes de trabajo.

“El MNR no tiene un candidato propio hace 20 años. En 2006 se escogió a (Michiaki) Nagatani, que no era propiamente un militante en rigor y en 2019 a Virginio Lema, mucho menos. Entonces, ¿qué clase de partido es este que nunca puede tener un candidato que represente las ideas y las posiciones que defiende?”, expresó el exdiputado.

Siles cuestionó la gestión del jefe del MNR, el alcalde de Tarija Johnny Torres, que no ha dado los pasos necesarios para “si quiera intentar relanzar el partido”. “Eso no quiere decir que no pueda existir la intención de reconstruirse, reinventarse y rehacerse, pero es la dirección nacional actual tiene que tener esta decisión, esta voluntad”, agregó.

Consultado con cuál candidato no realizaría una alianza política, Siles fue contundente al declarar que descartaría al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, porque es “un candidato masista que debería revelar sus verdaderas intenciones”.

“Manfred Reyes es totalmente identificado con el oficialismo. Le han borrado 12 juicios, además él ha hecho muchas declaraciones que lo confirman y por eso no puede ser considerado un candidato de la oposición, es un candidato masista que tiene derecho a presentarse, pero tiene que revelar su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones. Por lo tanto, yo creo que con ese extremo no se puede construir una alianza, porque sería dormir con el enemigo”, concluyó Siles.