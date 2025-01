Slash habló de sus excesos con la droga y el alcohol y recordó el día que sufrió un paro cardíaco: “Fue una de las veces que morí”

El embelmático guitarrista de Guns N’ Roses recordó su cómo casi pierde la vida. En entrevista con The Times, reflexiona sobre su carrera, su sobriedad y sus nuevos proyectos

Por Joaquín Bahamonde

A sus casi 60 años, Slash, el icónico guitarrista de Guns N’ Roses, sigue siendo una de las figuras más influyentes del rock. Su historia estuvo marcada por el éxito, los excesos y la reinvención.

En 2001, sufrió una insuficiencia cardíaca tras años de abuso de drogas y alcohol, una experiencia que su mánager de gira le recordó recientemente en una carta. Desde entonces, mantuvo la sobriedad y exploró nuevos caminos creativos, incluyendo su incursión en la producción televisiva.

En una entrevista con The Times, el músico reflexionó sobre su longevidad en la industria y sobre cómo la música sigue siendo su motor: “Puedes tener cualquier edad y tocar música. Es algo que debes hacer hasta que estés bajo tierra”.

La consagración en Guns N’ Roses y la lucha contra los excesos

Nacido en Londres en 1965, Slash pasó su infancia en Stoke-on-Trent antes de mudarse a Los Ángeles. En 1985, se unió a Guns N’ Roses, banda con la que redefinió el hard rock gracias a éxitos como Sweet Child o’ Mine, Paradise City y Welcome to the Jungle.

Sin embargo, el vertiginoso ascenso de la banda estuvo acompañado de excesos y tensiones internas.

En 1996, las diferencias personales y el abuso de sustancias llevaron a su salida del grupo. Durante años, Slash se mantuvo alejado de Axl Rose, pero eventualmente se reconciliaron, lo que permitió su regreso a Guns N’ Roses y su continuidad en los escenarios.

El día que su corazón se detuvo y la decisión de cambiar

Uno de los momentos más críticos en la vida del guitarrista ocurrió en 2001, cuando su corazón colapsó debido a años de abuso de sustancias.

En la entrevista con The Times, recordó que su mánager de gira le envió una carta detallando uno de los momentos en que “murió”.

A partir de ese episodio, Slash tomó conciencia de la fragilidad de la vida y decidió dejar las drogas y el alcohol. “Me lancé de cabeza a todo. Fiestas extremas, sin pensar en lo que vendría después. Nadie te dice qué hacer cuando la gira termina y la adrenalina desaparece”, explicó.

Desde 2006, mantiene la sobriedad y asegura que encontró en la música una vía para canalizar su energía de manera positiva.

El incierto futuro discográfico de Guns N’ Roses

Desde el lanzamiento del álbum Chinese Democracy en 2008, Guns N’ Roses solo publicó cuatro canciones nuevas. Aunque sus giras continúan siendo un éxito rotundo, la posibilidad de un nuevo álbum sigue siendo una incógnita.

Cuando The Times le consultó sobre el tema, Slash fue contundente: “Simplemente no hemos llegado a eso todavía”, dejando entrever que el proyecto no está en sus planes inmediatos.

Una nueva faceta: de las guitarras a la producción televisiva

Además de su carrera musical, Slash incursionó en la producción televisiva. Su proyecto más ambicioso hasta la fecha es The Crow Girl, un thriller basado en una novela de crimen nórdico, adaptado para la televisión y ambientado en Bristol.

En diálogo con The Times, el músico explicó que su participación en la serie fue integral: “Me involucré en todo, desde el casting hasta la lectura de guiones y la supervisión del rodaje”.

Además, compuso la banda sonora mientras estaba de gira demostrando, según el medio londinense, su capacidad para equilibrar ambos mundos creativos.

A pesar de su compromiso con la producción televisiva, Slash reconoce que su imagen de estrella de rock sigue pesando en la industria audiovisual. En sus palabras, “Tener un nombre ayuda a conseguir reuniones, pero puede opacar el proyecto”.

Según comentó a The Times, muchos ejecutivos todavía lo ven únicamente como el guitarrista de Guns N’ Roses, lo que dificulta que lo tomen en serio en su nueva faceta profesional.

Una identidad dividida entre el Reino Unido y Estados Unidos

Aunque consolidó su carrera en Estados Unidos, Slash mantiene un fuerte vínculo con sus raíces británicas. En 1991, durante un concierto de Guns N’ Roses en Wembley, su familia en Stoke-on-Trent lo reconoció en una foto y lograron restablecer el contacto. Desde entonces, cada vez que la banda toca en el Reino Unido, se reúne con ellos.

En su entrevista con The Times, el músico reafirmó su identidad: “Soy británico. Y soy muy patriótico al respecto”.

Un encuentro inesperado con Robbie Williams

A lo largo de su carrera, Slash compartió momentos memorables con diversas figuras de la música. Uno de los encuentros más inesperados ocurrió en un hotel de Los Ángeles, donde Robbie Williams lo reconoció y le gritó: “¡Eres Slash! ¡De Stoke! ¡Yo también soy de Stoke!”.

Más tarde, el guitarrista lo vio cantar en una sesión de covers de Queen y quedó sorprendido por su talento vocal. Según contó a The Times, la primera canción que tocaron juntos fue Fat Bottomed Girls, una experiencia que refleja la espontaneidad y camaradería del mundo del rock.

Un músico que sigue desafiando los límites

A sus casi 60 años, Slash continúa reinventándose. Su evolución de guitarrista icónico a productor televisivo demuestra que la creatividad no tiene fronteras, según The Times.

Mientras sigue llenando estadios con Guns N’ Roses, también explora nuevos caminos en la pantalla, desafiando las expectativas y demostrando que su legado va mucho más allá de los escenarios.

El medio de Londres concluye afirmando que su vida fue una montaña rusa de excesos, redención y reinvención, y aún sigue escribiendo nuevos capítulos. Como él mismo afirma, mientras tenga la fuerza para seguir adelante, no piensa detenerse.