“Solo quiero recuperar mi ropita”; Pareja de abuelitos piden ayuda, parte de su casa se deslizó

Se trata de la vivienda de doña Modesta y don Eusebio, que producto de las fuertes lluvias y crecida de ríos, parte de su vivienda se deslizó y quedó prácticamente inhabitable.

La pareja de esposos ya son de la tercera edad y ahora están viviendo en un cuarto en alquiler que no pueden pagar, sus hijos se dan modos para poder reunir dinero y poder alimentarlos.

Sin embargo, ellos todavía requieren de mucha ayuda, la parte de la casa que se vino abajo, eran los dormitorios, donde estaba toda su ropa y algunos artículos que ellos consideraban de valor.

“Mis cuartitos se han caído, no pensábamos que nos caería la desgracia, son 18 años que vivimos aquí, primera vez que pasa esto aquí, talvez el agua se comió el cerro”, dice don Eusebio con mucha tristeza.

Su esposa, doña Modesta, con lágrimas en los ojos, pide ayuda para poder rescatar algunas de sus pertenencias, entre ellas mantas y polleras, ya que ellos tuvieron que salir de la vivienda solo con lo que llevaban puesto.

“Mi ropita y mi máquina de coser quiero recuperar, no han venido autoridades, no me escuchan, ahora mis ropitas quiero recatarme, así paradita estoy sin ropa”, dice en medio de llanto.

Una de sus hijas los acompaña y contó que fueron notificados para desalojar el resto de la vivienda, y ahora en un cuarto en alquiler.

“Estábamos yéndonos a la casa de un familiar, luego de ahí a una casa en alquiler que no podemos pagar, hemos quedado sin nada, mis papás más que todo”, cuenta la hija.

La familia trata de recuperar algunos objetos y pide el apoyo de las autoridades y rescatistas que les permitan ingresar a la zona deslizada y sacar algunas pertenencias.