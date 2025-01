Tailandia se convierte en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio igualitario

La nueva legislación, que entrará en vigor este jueves, permite que las parejas LGBTQ+ disfruten de los mismos derechos legales que las parejas heterosexuales

Fuente: infobae.com

Tailandia ha dado un paso sin precedentes al convertirse en el primer país del Sudeste Asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este avance, reflejado en la aprobación del Marriage Equality Act, representa un cambio profundo en la sociedad tailandesa, tradicionalmente conservadora, y pone a la nación a la vanguardia en derechos humanos en la región.

La nueva legislación, que entrará en vigor esta semana, permite que las parejas LGBTQ+ disfruten de los mismos derechos legales que las parejas heterosexuales. Desde el acceso a la propiedad conjunta hasta la capacidad de tomar decisiones médicas por el ser amado, esta ley es celebrada como un triunfo de la igualdad.

El Marriage Equality Act modifica el Código Civil y Comercial de Tailandia, reemplazando términos tradicionales como “hombres y mujeres” y “esposo y esposa” por los más inclusivos “individuos” y “parejas de matrimonio”. Esta enmienda garantiza igualdad de derechos legales y abre la puerta a beneficios cruciales, como el derecho a la adopción, herencia y acceso a seguros.

El Marriage Equality Act reemplaza términos tradicionales por inclusivos en el Código Civil de Tailandia (REUTERS/Patipat Janthong)

A pesar de que Tailandia ha sido vista como un modelo de aceptación, las parejas LGBTQ+ enfrentaban obstáculos legales y sociales que limitaban su capacidad de vivir plenamente como cualquier otra pareja. Danaya Phonphayung, quien ha estado en una relación con su pareja, Sunma Piamboon, durante 13 años, describió a la agencia internacional de noticias AP cómo la ley afecta su vida cotidiana: “Vivimos juntas, compramos una casa y un auto, pero no podíamos compartir estas cosas como un matrimonio”.

La urgencia de este cambio quedó en evidencia en casos como el de Sunma, quien no pudo tomar decisiones médicas por Danaya durante una hospitalización grave. “Los médicos preguntaron quién era yo, y cuando dije que era su novia, no me dejaron intervenir”, explicó Sunma. Estos problemas, ahora resueltos, subrayan la importancia de la legalización del matrimonio igualitario.

Más de 300 parejas LGBT+ planean registrar su matrimonio en una ceremonia masiva en Bangkok (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Transformaciones sociales y personales: el impacto en la comunidad LGBTQ+

El matrimonio igualitario es una victoria legal y un símbolo de dignidad recuperada para muchas parejas. Ann “Waaddao” Chumaporn, una activista por la igualdad de género, expresó al mismo medio: “Esta ley confirma que también tenemos dignidad como seres humanos”. Según reveló a la agencia AFP Ariya Milintanapa, una mujer transgénero que vive con su pareja estadounidense y sus hijos, para ella la ley representa la oportunidad de compartir la tutela legal de su familia, algo que antes estaba fuera de su alcance.

El acceso a derechos patrimoniales y financieros también es un tema central. Para Karisa Loywisut y Niramon Kvunkaew, una pareja lesbiana que comparte la hipoteca de su casa, el matrimonio les permitirá reinscribir la propiedad de manera conjunta, evitando desigualdades que enfrentaban como una pareja no reconocida legalmente.

Además, figuras públicas como Apiwat “Porsch” Apiwatsayree y Sappanyoo “Arm” Panatkool, conocidos actores y defensores de los derechos LGBTQ+, celebraron este cambio como un primer paso. “Es solo el comienzo de nuestra lucha”, dijo Porsch, quien abogó por la implementación de una ley contra la discriminación.

La ley garantiza a las parejas derechos vitales, como decisiones médicas y la adopción (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Preparativos para una transición inclusiva

La implementación del Marriage Equality Act requiere ajustes importantes en el sistema administrativo tailandés. Para garantizar un servicio eficiente y respetuoso, el Ministerio del Interior emitió una nueva regulación sobre registros familiares, publicada en la Royal Gazette. Funcionarios públicos en los 878 distritos de Tailandia han recibido capacitación para manejar los registros de matrimonio de manera inclusiva, promoviendo el respeto hacia la diversidad de género.

“Es como una pieza faltante del rompecabezas”, señaló Sanon Wangsrangboon, vicegobernador de Bangkok, quien lideró talleres para sensibilizar a los funcionarios sobre temas de género. Aunque reconoce que habrá desafíos iniciales, expresó confianza en que el proceso mejorará con el tiempo.

El Día de la Igualdad Matrimonial, programado para el inicio de la ley, será celebrado con ceremonias masivas en todo el país. La Administración Metropolitana de Bangkok organizará un evento en Paragon Hall, donde se espera que más de 300 parejas LGBTQ+ registren su matrimonio. Este evento simboliza el comienzo de una nueva era para Tailandia.

El Ministerio del Interior de Tailandia capacita a funcionarios para manejar registros con respeto (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Un precedente en Asia y el mundo

Con la legalización del matrimonio igualitario, Tailandia se une a Nepal y Taiwán como los únicos países asiáticos que reconocen este derecho. Este avance podría servir como modelo para otras naciones en la región, donde la lucha por la igualdad continúa enfrentando barreras legales y culturales.

La primera ministra Paetongtarn Shinawatra destacó la relevancia internacional de esta legislación: “Es importante que el mundo nos note y vea que, en este pequeño país, tenemos este tipo de apoyo para nuestra gente”.

La comunidad LGBTQ+ y sus aliados esperan que este sea solo el inicio de un cambio más amplio. Como dijo Arm Panatkool: “Estamos listos para que nuestros derechos sean reconocidos, aunque sea tarde”.