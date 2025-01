Tarija: El transporte no descarta volver a pedir aumento del costo de pasajes

El sector de micros logró un aumento de 20 centavos de boliviano en 8 años, mientras en ese mismo período el aumento del salario mínimo fue muchísimo mayor, comparo el dirigente, Gabriel Pérez.



Fuente: El Periódico

El transporte sindicalizado de Tarija no descarta volver a pedir el aumento en el costo de los pasajes del transporte urbano, como ocurrió en algunas ciudades del país, como consecuencia del alza en el costo de vida.

“Sí podría darse el pedido, eso no lo negamos a nivel nacional ya se ha concretado el aumento de 50 centavos de boliviano”, confirmó el dirigente Gabriel Pérez Valdez, al recordar que en Tarija el año pasado se logró un aumento de 20 centavos para los micros.

Esos 20 centavos, no nos cubre las expectativas a nosotros, los precios de repuestos e insumos siguen subiendo al igual que los productos de la canasta familiar, agregó al indicar que oportunamente convocarán a un ampliado departamental por el tema.

“A nivel nacional el incremento ha sido de 50 centavos”, remarcó sin precisar fecha para el ampliado con el criterio de que si da una fecha la misma prensa va estar cuestionando por qué no convocan, primero consultará al sector para tener precisiones.

Consultado si amerita este incremento, contestó que amerita desde todo punto de vista, el año pasado las cosas tenían un precio, ahora ya tienen otro, en un par de meses, se va aumentar el salario mínimo nacional, como todos los años ocurre.

“A nosotros desde qué año no nos han aumentado el salario, son 20 centavos de aumento que hemos logrado en 8 años y en cuanto a aumentado el salario mínimo nacional”, cuestionó molesto al indicar que no puede decirse que no hubo aumento de salarios.

Los taxi trufis aumentaron 50 centavos los pasajes el año pasado, de 2 a 2.50 bolivianos. A pesar de que algunos sectores anunciaron que no aumentarían y que mantendrían los precios vigentes, la suba se generalizó a los pocos días.

Sobre el suministro de carburantes, el dirigente que hay relativa normalidad, si bien la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) expresó que se normalizó la provisión, existen pequeñas colas, aunque no tanto como en otras ciudades del país.

EL APUNTE

Fletes de transporte

El dirigente en cuanto al ampliado nacional del transporte para ver el tema de los fletes internacionales y el pedido del sector de su modificación, informó que todavía no hay fecha, pero el asunto se tocará de forma urgente.

Pérez Valdez volvió a decir que no es posible que los fletes sigan pagándose a precio del dólar oficial de 6.96 bolivianos la unidad, cuando en el mercado paralelo el precio está en 11,50 boliviano o más, la diferencia es casi el doble.