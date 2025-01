Tarija: La Fiscalía imputó a gerente de Emtagas tras denuncia del diputado Edwin Rosas

El parlamentario confirmó que el ejecutivo está sindicado de homicidio culposo al atribuirse a fuga de gas a domicilio el deceso de una persona.

Fuente: El Periódico

La Fiscalía departamental imputó al gerente de Emtagas, Fernando Leytón, tras las denuncia interpuesta el año pasado por el diputado Edwin Rosas Urzagaste, de supuesto homicidio culposo.

El hecho se relaciona con el accidente, una explosión por fuga de gas en un domicilio de esta ciudad, que derivó en el deceso de una persona, aunque el gerente mencionado, en su momento deslindó cualquier responsabilidad.

“Hemos sido notificados con la imputación formal que ha hecho el Ministerio Público, en contra del señor Fernando Leytón”, confirmó el parlamentario al recordar que denunció el año pasado cuando se dio el accidente en el domicilio en la calle “Cochabamba”.

El diputado declaró que se vio una actitud de indiferencia del ejecutivo para con este tipo de desgracias, en este domicilio se dieron dos explosiones, en la primera falleció una persona y el gerente no se dio la molestia de investigar si fue por fuga de gas.

Tras la segunda explosión en el mismo domicilio hay una señorita que resultó con más del 75% de su cuerpo con quemaduras, no se puede dejar pasar este tipo de situaciones, el responsable de la empresa no puede no asumir su responsabilidad, según Rosas.

“Tarija es una bomba de tiempo”, afirmó el legislador al referirse a las instalaciones de gas a domicilio que datan de hace 25 a 30 años y que por las características del sistema están generando fugas en diferentes lugares.

“Es homicidio culposo, la inacción, el no haber hecho nada tras la primera explosión, porque está claro que fue por fuga de gas”, afirmó Rosas al añadir que no puede no hacerse nada, no puede esperarse que haya una tercera o cuarta explosión.

El gerente no puede estar buscando culpables afuera, siguió el parlamentario al mostrar el memorial de la imputación, donde la Fiscalía está pidiendo, al juez que seguramente llamará a audiencia cautelar, medidas de carácter personal.

De acuerdo a Rosas, no es posible que cuando una persona solamente active el interruptor de luz se exponga a una explosión con el riesgo de sufrir graves consecuencias como las que se dieron en los dos casos citados, el año pasado.

LOS DATOS

Al admitir que ahora debe esperarse la audiencia cautelar convocada por un juez, Rosas declaró que el Ministerio Público debe seguir investigando, haciendo pericias, para llegar al fondo del problema y evitar que más desgracias ocurran en la ciudad.

El diputado admitió que el gerente interpuso algunos recursos legales en el intento de revertir la imputación, sin embargo, en su criterio “no hay dónde perderse, porque hay un informe claro de la ANH, hay evidencia de que el fuego que había, era por gas”.