Tensión en Venezuela: la ONU pidió evitar «más represión» mientras Maduro militariza las calles

El secretario general, António Guterres, está preocupado por la detención de figuras de la oposición y de defensores de los derechos humanos a pocas horas del 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro pretende usurpar el poder con una jura ilegítima

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes a través de su portavoz que espera que en Venezuela “no haya más represión en los días venideros, especialmente esta semana”.

El próximo viernes está prevista la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato, pero Edmundo González Urrutia, que contesta los resultados oficiales y afirma ser el legítimo ganador de los comicios presidenciales de julio pasado, asegura que se presentará en Caracas para ser él quien sea investido como gobernante.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la secretaría, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres “está obviamente preocupado por los informes que nos siguen llegando de ofensiva contra los derechos humanos en Venezuela, incluyendo la detención de figuras de la oposición y de defensores de los derechos humanos”.

Pero preguntado sobre si la ONU reconoce los resultados de las elecciones y si la presidencia legítima corresponde entonces a Maduro o a Edmundo González Urrutia, Dujarric precisó: “No tenemos mandato para certificar la legitimidad o validez de los resultados en lo referente a quién representa a Venezuela en este edificio (de Naciones Unidas)”.

Recordó, sin embargo, que ya en noviembre “el secretario general pidió un recuento completo (de las actas electorales), y no fue el único en hacerlo, y nuestra postura no ha cambiado desde entonces porque los hechos no han cambiado”, dijo, en referencia a que las autoridades venezolanas nunca hicieron públicas dichas actas.

Maduro ordenó la activación de una red militar para reprimir las protestas

Por su parte, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció este martes la activación de los llamados “órganos de dirección integral” (ODIS), una estructura que centraliza el poder político, las Fuerzas Armadas, la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y grupos comunitarios, bajo el pretexto de “defender la paz” en los días previos al próximo 10 de enero, fecha en la que pretende usurpar el poder con una jura ilegítima.

En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, Maduro, vistiendo un uniforme militar camuflado en un claro intento de proyectar autoridad, anunció la creación de estas estructuras mediante decreto.

Además, se autoproclamó comandante supremo de esta fusión político-militar, que tiene como objetivo principal reforzar su régimen autoritario.

Bajo el pretexto de una iniciativa de defensa integral, el dictador de Caracas describió a las ODIS como un “órgano superior” que operará en todos los niveles de la administración pública y comunitaria.

En la práctica, esto se traduce en un mecanismo de control territorial absoluto, diseñado para someter a la población y sofocar cualquier expresión de disidencia antes del 10 de enero, fecha en la que el presidente electo Edmundo González Urrutia debe asumir el mando, tras haber obtenido más del 60% de los votos el pasado 28 de julio, según las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE) publicadas por la oposición.

“La activación de las ODIS garantizará la victoria ejemplar de la paz”, aseguró Maduro, en un intento de silenciar por la fuerza a quienes cuestionen su autoridad.

Según lo anunciado, estas agrupaciones estarán operativas en los 355 municipios del país y en miles de comunidades, extendiendo una red de vigilancia y represión sin precedentes.