TikTok lanzó un comunicado urgente: sin garantías del gobierno, la plataforma se bloqueará este domingo

La empresa advirtió que la falta de una respuesta clara por parte de la administración Biden podría dejar sin acceso a millones de usuarios en Estados Unidos.

Por Alejandra Villalobos

Fuente: Infobae

El futuro de TikTok en Estados Unidos es incierto. Según informó CNN, la aplicación de videos cortos, utilizada por más de 170 millones de estadounidenses, podría quedar inaccesible a partir del domingo si la administración del presidente Joe Biden no interviene para evitar sanciones por incumplir una ley que exige su venta a compradores estadounidenses. La normativa, respaldada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, ha generado un debate sobre seguridad nacional, derechos constitucionales y el impacto de la tecnología en la sociedad.

La controversia se centra en una ley aprobada en abril que obliga a TikTok a vender sus operaciones en Estados Unidos antes del 19 de enero o enfrentar un bloqueo total en el país. La administración Biden ha señalado que la implementación de la ley recaerá en el próximo presidente, Donald Trump, quien asumirá el cargo el lunes 20 de enero. Sin embargo, la famosa red social ha advertido que la falta de claridad podría forzar a la plataforma a “apagarse” temporalmente, dejando a millones de usuarios sin acceso.

La incertidumbre sobre el futuro de TikTok ha generado preocupación entre usuarios, empresas y expertos en tecnología, quienes advierten que la medida podría sentar un precedente para la regulación de plataformas digitales en Estados Unidos. Mientras algunos sectores consideran que la ley es una respuesta necesaria para proteger la seguridad nacional, otros argumentan que representa una forma de censura y podría afectar el ecosistema digital global. Además, la posible interrupción del servicio ha llevado a desarrolladores y anunciantes a evaluar alternativas ante un eventual bloqueo.

TikTok advierte sobre un posible cierre el 19 de enero

En un comunicado emitido este viernes, TikTok expresó su preocupación por la falta de garantías por parte del gobierno de Joe Biden y el Departamento de Justicia para mantener la operatividad de la plataforma en Estados Unidos. “Las declaraciones emitidas hoy tanto por la Casa Blanca de Biden como por el Departamento de Justicia han fallado en proporcionar la claridad y garantía necesarias a los proveedores de servicios que son fundamentales para mantener la disponibilidad de TikTok para más de 170 millones de estadounidenses”, señaló la empresa.

El documento también advierte que, de no recibir una declaración definitiva que asegure la no aplicación de la ley, TikTok se verá obligado a suspender sus servicios en Estados Unidos el 19 de enero. “A menos que la administración Biden proporcione de inmediato una declaración definitiva que satisfaga a los proveedores de servicios más críticos asegurando la no aplicación, desafortunadamente, TikTok se verá obligado a apagarse el 19 de enero”, indicó la compañía.

La decisión de la Corte Suprema y el argumento de seguridad nacional

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la controvertida ley entre en vigor, rechazando una apelación presentada por los propietarios de TikTok, quienes argumentaron que la medida viola la Primera Enmienda al restringir la libertad de expresión. En su fallo, el tribunal destacó que el Congreso priorizó preocupaciones de seguridad nacional al aprobar la legislación, citando los riesgos asociados con la recopilación de datos por parte de TikTok y su posible acceso por el gobierno chino.

La administración Biden había advertido previamente que TikTok representa una “grave amenaza” para la seguridad nacional debido a sus vínculos con ByteDance, su empresa matriz con sede en China. Según el fallo de la Corte Suprema, la plataforma recopila una cantidad “extensa” de datos personales de sus usuarios, lo que podría ser utilizado por un adversario extranjero para espionaje o manipulación de contenido. “El Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para abordar estas preocupaciones bien fundamentadas”, señaló el tribunal en su opinión.

TikTok responde y busca apoyo en la nueva administración

Shou Chew, aseguró que la empresa seguirá trabajando para mantener la aplicación disponible para los usuarios estadounidenses. “Hemos estado luchando para proteger el derecho constitucional a la libertad de expresión de los más de 170 millones de estadounidenses que usan nuestra plataforma todos los días”, afirmó. También agradeció a Donald Trump por su disposición a buscar una solución y destacó el impacto positivo de TikTok como un espacio para la creatividad, la conexión y el descubrimiento.

Chew añadió que la compañía continuará explorando opciones para evitar el bloqueo, aunque reconoció que el tiempo es limitado. “Haremos todo lo que esté en nuestro poder para mantener TikTok disponible”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de negociar con la nueva administración una solución que evite la suspensión de la aplicación en el país.

El papel de Donald Trump y las posibles extensiones del plazo

La decisión de la Corte Suprema coloca la responsabilidad en manos de Trump, quien asumirá la presidencia en menos de 72 horas. En declaraciones a CNN, Trump confirmó que tomará una decisión sobre el futuro de TikTok una vez que asuma el cargo. “En última instancia, depende de mí, así que verán lo que voy a hacer”, dijo. También reveló que había mantenido una conversación con el presidente chino Xi Jinping, en la que discutieron el tema de TikTok y otros asuntos bilaterales.

El Congreso ha otorgado al presidente la opción de extender el plazo de la venta por 90 días, siempre que se demuestre que las negociaciones han avanzado significativamente. Sin embargo, hasta ahora, ByteDance no ha indicado públicamente que esté dispuesto a vender la aplicación, lo que complica aún más la situación.

Impacto en empresas y creadores de contenido

La incertidumbre sobre el futuro de TikTok ha dejado a empresas y creadores de contenido en un estado de limbo. Según reportó CNN, la ley impone multas de hasta 5.000 dólares por usuario afectado a las compañías que distribuyan o actualicen la aplicación después de la fecha límite, lo que podría traducirse en sanciones multimillonarias. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Justicia señaló que no se espera que se presenten demandas durante el fin de semana festivo, lo que podría dar un respiro temporal a las partes involucradas.

Los creadores de contenido, que dependen de TikTok como una fuente principal de ingresos y visibilidad, también han expresado su preocupación. Muchos temen perder su audiencia y las oportunidades comerciales asociadas si la aplicación se apaga, aunque sea de manera temporal. Por su parte, TikTok ha instado a los usuarios a mantenerse informados y prometió proporcionar actualizaciones a medida que se desarrollen los acontecimientos.

Debate sobre tecnología, privacidad y derechos constitucionales

El caso de TikTok ha puesto de relieve cuestiones más amplias sobre el papel de la tecnología en la sociedad y los límites de la privacidad en la era digital. Según el fallo de la Corte Suprema, la recopilación masiva de datos por parte de la famosa red social, justifica un tratamiento diferenciado debido a su escala y su potencial vulnerabilidad al control extranjero. Sin embargo, los jueces también reconocieron que el caso plantea desafíos únicos debido a las capacidades transformadoras de las nuevas tecnologías.

El juez conservador Neil Gorsuch expresó dudas sobre el nivel de escrutinio aplicado por la Corte al evaluar la constitucionalidad de la ley, sugiriendo que un estándar más estricto podría haber sido más apropiado. Por otro lado, la jueza liberal Sonia Sotomayor discrepó con la decisión de no abordar directamente las implicaciones de la Primera Enmienda, argumentando que el caso claramente involucra cuestiones de libertad de expresión.

Un futuro incierto para TikTok en Estados Unidos

Mientras se acerca la fecha límite, el destino de TikTok en Estados Unidos sigue siendo incierto. La aplicación, que se ha convertido en un fenómeno cultural y una herramienta esencial para millones de personas, enfrenta un posible cierre que podría tener repercusiones significativas tanto para los usuarios como para la industria tecnológica en general. Con la transición presidencial en curso, todas las miradas están puestas en Donald Trump y su capacidad para encontrar una solución que equilibre las preocupaciones de seguridad nacional con los derechos de los ciudadanos y las empresas.