Tiquipaya: enfermero abusó sexualmente de su paciente con discapacidad mental

Según informe policial, el hecho suscitó el 4 de enero.

Fuente: Opinión

Un hombre de 28 años aprovechó su condición de enfermero y cuidador en un centro de rehabilitación y cuidado integral, ubicado en Linde Sud, Tiquipaya, para abusar sexualmente de una mujer que estaba bajo sus cuidados y, además, tiene una discapacidad mental.

Según informe policial, el hecho suscitó el 4 de enero. La mañana de ese día el agresor Jhimmy B.F., ingresó al “gallinero” del centro con tres pacientes, entre ellas M. M., la víctima, internada desde agosto del 2024 para recibir atención psiquiátrica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ahí ‘despachó’ a dos de ellas y se quedó con M. M., la víctima. Ahí le preguntó “¿sabes guardar secretos?”, ella asintió. Él le dijo que tendrían un secreto y obligó a la mujer a practicarle sexo oral.

Posterior a ello, la víctima quiso avisar lo sucedido a otras personas, pero “por miedo a que no le crean y castiguen amarrándola de manos a su cama y no la dejen salir de su cuarto, es que no lo hace”.

En la noche, a las 19:30 aproximadamente, cuando M. M. se encontraba en su dormitorio, Jhimmy ingresó al cuarto.

“Con el pretexto de controlar de que ella estaría utilizando unos audífonos, le señala que estaría prohibido hacerlo metiéndose a su cama. Ahí aprovecha para tocar su cuerpo y luego agredirla sexualmente”.

La víctima avisó a su tutora, quien realizó la denuncia. El hombre fue aprehendido y será puesto ante un juez cautelar por el delito de violación con agravante. No contaba con antecedentes.