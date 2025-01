Tiroteo en escuela de Nashville: por qué el sistema de IA no detectó el arma del atacante

Un joven abrió fuego dentro de su escuela sin que la inteligencia artificial de detección automatizada lograra activarse, generando dudas sobre la efectividad de estas herramientas tecnológicas en la seguridad escolar

Un sistema de detección de armas basado en inteligencia artificial (IA) no logró identificar el arma utilizada durante un tiroteo ocurrido el pasado miércoles en la Antioch High School de Nashville, Tennessee, según informó NBC News. Este incidente dejó como saldo la muerte de una joven de 16 años y al autor del ataque, un estudiante de 17, quien terminó disparándose tras cometer el crimen.

“El software, conocido como Omnilert, no detectó el arma debido a la ubicación y el ángulo de las cámaras en la escuela,” dijo en rueda de prensa Sean Braisted, vocero de las Escuelas Públicas de Metro Nashville, citado por el medio estadounidense.

Por qué no funcionó el sistema de detección de armas

Este sistema, que utiliza las cámaras de seguridad existentes y recurre a algoritmos de IA para identificar armas, no logró activar la alarma debido a que el artefacto no fue visible para las cámaras instaladas en las inmediaciones.

Por su parte, Dave Fraser, director ejecutivo de Omnilert, aclaró en un comunicado enviado por correo electrónico que el problema no fue una falla tecnológica. “La ubicación del atacante y el arma significó que esta no era visible para las cámaras. Esto no se trata de que el sistema no reconociera el arma,” indicó.

Un sistema con limitaciones

Aunque Omnilert ha sido presentada como una herramienta que transforma las cámaras de seguridad en “instrumentos salvavidas” y promete proteger a las comunidades escolares de la violencia armada, los hechos recientes despertaron dudas sobre su eficacia. En este caso, el sistema reaccionó únicamente cuando los agentes de policía ingresaron armados al edificio durante su respuesta al incidente, señaló Braisted en declaraciones al medio.

El incidente pone de relieve las limitaciones de soluciones de alta tecnología para garantizar la seguridad en las escuelas. Según Donald Maye, jefe de operaciones de la empresa de investigación tecnológica IPVM, numerosos casos demuestran que “incluso con inversiones millonarias en estas herramientas, hay muchas situaciones donde el sistema no podrá prevenir la violencia”, recogió NBC News.

Además, Amy Klinger, directora de programas de la organización sin fines de lucro Educator’s School Safety Network, enfatizó la importancia de trabajar desde las relaciones humanas para prevenir ataques. “En la mayoría de los casos existen señales, ya sean comportamientos erráticos o publicaciones inquietantes en redes sociales, que podrían ser detectadas si alguien está prestando atención”, dijo al medio.

De acuerdo con Klinger, la tecnología puede complementar estos esfuerzos, pero no sustituir la construcción de confianza entre estudiantes, personal docente y administradores.

Seguridad escolar: ¿tecnología o contacto humano?

El incidente llevó a cuestionar por qué no se implementan detectores de metales en las escuelas como medida adicional de seguridad. Adrienne Battle, directora de las instituciones educativas públicas de Nashville, se pronunció en una conferencia de prensa sobre los pros y contras de tales dispositivos.

“Existen consecuencias no deseadas, especialmente si pensamos en el tipo de ambiente de aprendizaje que queremos para los estudiantes”, comentó Battle, citada por NBC News. Según ella, priorizar el contacto directo entre estudiantes, profesores y personal administrativo puede ser más importante que recurrir exclusivamente a herramientas como los detectores de metales.

Además de Omnilert, la Antioch High School cuenta con otros protocolos de seguridad, como sistemas de entrada con IA en las puertas principales, vestíbulos protegidos y la presencia de oficiales encargados de seguridad dentro de las instalaciones. Sin embargo, Braisted recordó que no existe un sistema único que garantice por completo la seguridad. “Todo funciona como un sistema complementario, pero ninguna herramienta por sí sola puede mantener a todos a salvo”, expresó a los medios.

Así fue el tiroteo

El atacante, identificado como Solomon Henderson, era estudiante activo de la escuela y utilizó el autobús escolar antes de perpetrar el ataque en la cafetería del centro educativo. Durante el tiroteo, la víctima mortal, Josselin Corea Escalante, fue alcanzada fatalmente, mientras que otro estudiante recibió un disparo superficial en el brazo, de acuerdo con las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás del ataque. No obstante, el jefe de policía de Nashville, John Drake, informó que las autoridades están investigando “materiales en internet” relacionados con el autor.

Por último, Braisted resaltó la necesidad de abordar problemas más amplios relacionados con el acceso de menores a armas de fuego. “Estas son preguntas que están más allá del alcance de las Escuelas de Metro, pero que necesitan ser atendidas por la comunidad en general,” declaró.