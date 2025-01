Tras declinación, evistas dicen que concluyó el ciclo de Mesa, pero defienden candidatura de Evo Morales

Ante la declinatoria de su candidatura, los legisladores del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) consideraron que el ciclo del expresidente Carlos Mesa concluyó y que se deben renovar los liderazgos políticos; sin embargo, defienden la postulación de Evo Morales y dicen que no tiene otra opción.

Expresidente Evo Morales. Foto: Internet

Fuente: ANF

“Es un reconocimiento de que los años pesan y el señor Mesa creo que ha cumplido su ciclo, la política boliviana requiere de renovación y de actores lideres jóvenes. Sin embargo, si bajo esa lógica ha renunciado le está haciendo bien a la política boliviana, pero exigimos sensatez de parte de él”, afirmó el senador del bloque radical William Torrez.

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, declinó su candidatura a la presidencia en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. Afirmó que está concentrado en liderar la gestión legislativa que concluirá el 8 de noviembre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Algunos legisladores del masismo plantearon que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reemplace a Evo Morales como candidato a la presidencia. Empero, la senadora Lucy Escobar aseguró que ellos no tienen un plan B e insistirán con la postulación del exmandatario.

Nosotros de momento no tenemos opción B tenemos a Evo Morales como candidato y aún debemos pelar judicialmente, nosotros nos vamos a mantener firmes y no tenemos plan B. Han ventilado y se ha dicho que el plan B sería Andrónico Rodríguez, por el momento no tememos otro candidato”, aseguró.

Al respecto, el diputado de CC Enrique Urquidi cuestionó esas declaraciones y recordó que Evo Morales estuvo en el gobierno por más de una década y aún insiste en presentarse como candidato. Advirtió que existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo inhabilita.

“Los legisladores del ala evista no recuerdan que Evo Morales estuvo por casi 14 años en el poder y aún insiste en presentarse como candidato, ellos deben dar paso a nuevos liderazgos. Además, debemos recordarles que existe una sentencia del TCP que lo inhabilita, él no puede ser candidato”, dijo el parlamentario.

En ese contexto, su colega del ala radical Freddy López también afirmó que los integrantes del bloque opositor son viejos políticos que no tiene nada que ofrecer a la población, haciendo alusión a Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y otros.

“Hay viejos políticos que siguen queriendo insistir en ser candidatos a presidente, cuando en su momento han sido presidentes y no han podido hacer nada. El alejamiento de Carlos Mesa de la candidatura, no van a poder consolidar un solo frente porque no tienen un programa para salvar el país, tanto tiempo que han estado en el poder y no han hecho nada. Son políticos viejos que no han podido consolidar un proyecto”, declaró.

Torrez consideró que los políticos de oposición que forman parte del bloque de unidad deberían dar un paso al costado y dar oportunidad a jóvenes líderes.

“Yo creo que todos los viejos políticos que están ahí como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, el señor Juan Del Granado y algunos otros no tiene nada que aportar en la política. Por honestidad con el país y consigo mismos deberían dar un paso al costado”, señaló.

Mesa era precandidato en el bloque de la oposición democrática que, junto a Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, impulsan para elegir un candidato único para los comicios.

/EUA/nvg/