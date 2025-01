Tuto citado a juicio por injurias por el caso Catler ¿De qué trata?

Jorge Tuto Quiroga fue citado para el inicio del juicio este viernes; sin embargo, la audiencia se postergó para el 13 de febrero







Este viernes Jorge Tuto Quiroga llegó a La Paz para participar del juicio por el caso Catler en el que es investigado por los presuntos delitos de injuria, calumnia y difamación. Sin embargo, la audiencia se postergó para el 13 de febrero.

¿De qué trata este caso?

El 27 de enero del año 2009, un grupo criminal asesinó tiros al empresario Jorge Ocono Darlachs en la ciudad de La Paz. La víctima entraba a la casa del primo y del cuñado del exhombre fuerte de Gobierno de ese entonces, Santos Ramírez. Supuestamente iba a entregar una coima de $us 450.000 por un contrato irregular con la empresa Catler Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz. La banda criminal se llevó el dinero.

Las declaraciones tomadas a los atracadores establecieron nexos entre estos y la familia política de Santos Ramírez. Así Ramírez se convertía en el principal acusado de uno de los casos de corrupción más escandalosos en el gobierno de Evo Morales. Corrupción pública, daño económico, nepotismo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) y hasta crimen organizado se denunció en esa etapa.

Investigaciones de más de tres años establecieron que el contrato YPFB-Catler Uniservis ocasionó un daño económico al Estado por $us 16.6 millones. Del monto de dinero no recuperado, $us 13.3 millones fueron entregados a una subcontratista implicada.

Informes de la estatal petrolera especificaron que los restantes $us 3.3 millones fueron repartidos en coimas.

En enero del año 2002 Ramírez fue encontrado culpable por la firma de contratos irregulares con la privada Catler Uniservis para la construcción de esta refinería en Río Grande. Le impusieron 12 años de cárcel.

¿Cómo ingresó al caso Tuto Quiroga el actual precandidato a las elecciones generales?

En ese entonces, el también expresidente acusó al Banco Unión, la entidad de donde salió ese dinero, de ser una “lavandería de corrupción”.

Por ello, Tuto fue incluido en el juicio por los delitos de injuria, calumnia y difamación, proceso impulsado por la institución financiera y otras entidades del Estado, proceso cuestionado y denunciado por intentar inhabilitar a Quiroga para las justas electorales de este año