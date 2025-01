Por Fernando Chávez Virreira

El expresidente Jorge Tuto Quiroga presentó este martes al equipo del bloque opositor que operará en Santa Cruz, en un acto en el que calificó al alcalde de Cochabamba y candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, como el “Tilín con bigotes”.

Consultado por una periodista sobre las críticas de Reyes Villa a su gestión cuando era presidente, en la que, dijo, tuvo “el peor año económico”, respondió: “El señor Manfred dice que él es el único opositor, si él es el único opositor, yo soy Messi; no sirve ni de chiste, él es el único opositor que siendo candidato a la presidencia, salió corriendo y se escapó, es el Rosales de Bolivia, es el Tilín con bigotes, que ya no venga a contarnos cuentos”.

Tuto expresó luego que el descubrimiento de la reserva gasífera de Incahuasi (durante su gestión) “merecía una medalla», no un juicio. «Nunca me escapé, nunca pedí perdón y nunca salí corriendo; que no repita las tonteras de su jefe Evo”, manifestó.



Jorge Tuto Quiroga (i) y Manfred Reyes Villa cruzan cuestionamientos en un anticipada campaña electoral. Foto: Urbe Bolivia