Un mujer lanzó su cartera a un domicilio para evitar ser robada

La cámara de vigilancia captó el hecho, y el seguimiento que le hicieron a la joven que retornaba a su hogar en el barrio Venezuela en la zona de la Pampa de la Isla.

En el video se puede ver que, la joven fue interceptada por los delincuentes cuando volvía de su trabajo.

“Vi que el vino corriendo hacia mí y lo que hice fue botar mi cartera a la casa de un vecino. El muchacho al ver que no pudo quitarme la cartera me quiso meter un chuchillo, pero yo le agarré la mano y el me gritó “m…. vas a ver c…”, relató la afectada.