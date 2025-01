Viceministro Silva deja en manos de la población elegir arroba de arroz subvencionado a Bs 50,50 o Bs 70

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dejó en manos de la población elegir el tipo de arroz subvencionado que vende la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); el k’haja, que tiene un valor de Bs 50, frente al especial que se comercializa a Bs 70. Negó que haya incrementado el producto, dijo que se implementó una nueva variedad de arroz.

La Paz. – El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dejó en manos de la población elegir el tipo de arroz subvencionado que vende la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); el k’haja, que tiene un valor de Bs 50, frente al especial que se comercializa a Bs 70. Negó que haya incrementado el producto, dijo que se implementó una nueva variedad de arroz.

“Lo que vamos a solicitar es que se pueda mejorar la información respectiva, que es lo que pedimos a todos. El consumidor tiene el derecho de exigir información y allí tiene que estar el precio publicado (en Emapa): arroz k’haja 50,50 bolivianos y el arroz especial 70 bolivianos. El consumidor decidirá por cuál va a elegir”, subrayó Silva.

La Emapa incrementó el precio de la arroba de arroz de Bs 50,5 a Bs 70 desde esta semana. La empresa estatal no comunicó ni explicó oficialmente sobre el incremento.

El gerente regional de Emapa en Cochabamba, Manuel Mamani, confirmó que la estatal decidió aumentar en casi Bs 20 el precio del grano subvencionado. “El año pasado hemos tenido el precio a 50,50 bolivianos, la arroba de arroz. Ahora ya hay un nuevo precio que es 70 bolivianos», informó.

La población expresó su descontento porque no hay información que ayude a diferenciar el arroz k’haja frente al especial, lo que hizo deducir que se trata de un posible engaño de la empresa estatal.

Silva explicó que están a la espera de un informe del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural; sin embargo, dijo que el titular del área le argumentó que no se trata de un incremento, sino de implementación de una nueva variedad de arroz.

“Hemos hablado con el ministro Néstor Huanca y me señala de que van a hacer llegar el informe que hemos solicitado. Me aclara que no hay incremento de precio del arroz k’haja”, subrayó el viceministro.

