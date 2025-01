Vicepresidente del TSE: “Cualquier decisión judicial puede poner en riesgo la democracia”

Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral revela que el diputado que le corresponde a Santa Cruz es plurinominal. Asimismo, advierte que es clave el Legislativo en el proceso

Fuente: El Deber

Tras la firma de un acuerdo entre los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones generales, surgieron críticas desde el ámbito político. Francisco Vargas, presidente del TSE, estuvo en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.

– La Ley de Escaños ahora ha dejado de ser un debate político y se ha convertido en un instrumento técnico para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ¿Cuáles son los siguientes pasos?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hemos aprobado el reglamento para la delimitación de circunscripciones uninominales. Este reglamento actualizado allana el camino para rediseñar las circunscripciones uninominales basándonos en los datos del censo de población enviados por el INE en diciembre.

El Órgano Electoral revisará el crecimiento poblacional en cada departamento para determinar si las circunscripciones se mantendrán o si algunos municipios o unidades territoriales, incluido algún manzano, cambiarán de circunscripción. Este trabajo prevemos que esté concluido para el 25 de marzo, lo que nos permitirá establecer condiciones previas para emitir la convocatoria a las elecciones de agosto de 2025.

– ¿Con esta información, se decidirá quién representará al nuevo diputado de Santa Cruz?

No, el diputado adicional será plurinominal.

– Se mencionaba un plazo crucial para la formación de alianzas. ¿Cuál es la ruta crítica que se desarrollará hasta la convocatoria de elecciones?

Estamos trabajando en un proyecto de reglamento que regulará la constitución de alianzas. En los próximos días, el TSE definirá si la formación de alianzas se integrará en el calendario electoral o si será una actividad previa a la emisión de la convocatoria. Esto es algo que se definirá en breve, y esperamos que esté concluido en enero para brindar claridad a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que desean formar alianzas para postular candidaturas en las elecciones generales.

– El jueves se reunió el TSE con miembros del TCP, incluidos los prorrogados. ¿Qué implicaciones tiene el acuerdo alcanzado? ¿Qué opina sobre la postura del vocal Tahuichi Tahuichi, quien declaró que no se sentaría con prorrogados?

Es una opinión respetable. Personalmente, he manifestado que la prórroga, en cualquiera de sus formas, no beneficia a la democracia. Los plazos y mandatos deben cumplirse conforme a la normativa. No obstante, el Órgano Electoral ha decidido respetar el Estado de Derecho y no nos pronunciamos sobre el funcionamiento de otras instituciones. En la reunión, no se firmó un acuerdo, sino que se emitió un comunicado conjunto que permitió expresar a todos los miembros del Tribunal Constitucional, incluidos los recientemente electos, la necesidad de respetar las funciones y atribuciones del TSE en la administración de procesos electorales. También se explicó técnicamente las actividades y plazos necesarios para llevar a cabo las elecciones generales, advirtiendo que cualquier decisión judicial podría poner en riesgo estos plazos y, por ende, nuestra democracia.

– En el comunicado, el Tribunal Constitucional se compromete a resolver con prontitud los recursos presentados en el proceso electoral de 2025. ¿No deja esto la sensación de que anticipan conflictos que podrían poner en riesgo las elecciones? Además, la falta de mención del principio de preclusión provoca incertidumbre…

Sobre el principio de preclusión, los magistrados consideraron necesario reunirse en sala plena para analizar la jurisprudencia y adoptar una postura mediante un auto, declaración o sentencia. Aunque no se incluyó este punto en el comunicado, se evita emitir una opinión previa sobre algo que el Tribunal Constitucional debe tratar. Es fundamental recordar que, según la ley del órgano electoral plurinacional, el TSE es la máxima autoridad electoral en el país, a excepción de los temas relacionados con el TCP. Se explicaron los riesgos a los magistrados, porque la mayoría de los miembros del TSE concluirá su mandato el 19 de diciembre, por lo que cualquier prórroga cuestionaría la legitimidad de la autoridad electoral para administrar elecciones. Es crucial que la autoridad electoral cuente con legitimidad y confianza para llevar a cabo cualquier proceso electoral. El mandato se extingue poco más de un mes después, y por ello es imperativo cumplir con plazos establecidos.

PERFIL

Experiencia electoral

Francisco Vargas es licenciado en Filología Hispánica y técnico en periodismo por la Uagrm. Tiene posgrados en Didáctica de la Enseñanza y Derechos de los Pueblos Indígenas por la Uagrm. Participó de manera directa en más de 16 procesos electorales y referendos.

Fuente: El Deber