Vicepresidente del TSE: Entre mayo y junio se registrarán, habilitarán e inhabilitarán las candidaturas

Evo Morales sufragando en una anterior elección.

Fuente: ANF / La Paz

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, explicó las fases del proceso electoral para las elecciones generales y estimó que entre mayo y junio se abrirá el periodo para el registro, habilitación o inhabilitación de candidaturas.

El vocal indicó que, hasta finales de marzo, el Órgano electoral debe concluir el trabajo de delimitación de circunscripciones uninominales para tener la geografía electoral consolidada. A principios de abril se lanzará la convocatoria y el calendario del proceso electoral, ésta última iniciará con el empadronamiento masivo de votantes en el país y también en el exterior.

“Luego de esto viene otra actividad que será entre mayo y junio, que tiene que ver con el registro, habilitación y la inhabilitación de candidaturas, donde se abre una fase jurisdiccional de verificación en primera instancia de requisitos formales, pero luego de decisión o de revisión de demandas de inhabilitación por una o cualquier candidatura”, sostuvo Vargas anoche en Cadena A.

Una vez habilitadas las candidaturas, comienza la fase de la campaña de propaganda electoral en medios de comunicación para que la población acuda informada a los comicios del 17 de agosto.

Evo Morales es el aspirante más comprometido con su inhabilitación porque una sentencia constitucional asegura que la Constitución permite sólo una reelección, ya sean continua o discontinua. En todo caso, el exmandatario que gobernó por tres periodos ya no podría aspirar a un nuevo mandato. Sin embargo, el exjefe de Estado asegura que irá a las elecciones presidenciales y que no existen argumentos jurídicos para que no lo dejen participar.