Víctima de atraco: “Me apuntó a la cara y me destrozó los dientes; el plomo sigue en mi cuerpo”

Fuente: Unitel

El hombre que este martes sobrevivió al disparo en la cara que le lanzó un atracador, contó que el atacante aparentemente estaba drogado, pues se molestó sin motivo y tenía los ojos muy rojos.

La víctima, cuya identidad pidió no ser revelada, contó que se dirigía a una tienda que estaba a pocos metros del lugar donde se produjo el disparo.

El hombre pretendía comprar una esponja cuando, de un momento a otro, el atacante se le abalanzó con fuerza y le pidió que le entregue todo lo que tenía.

“Yo le dije no tengo nada, y el hombre se puso molesto y se enfrentó a mí. O sea se puso cara a cara frente a mí y lanzó el tiro directo, no me preguntó más nada, simplemente lo lanzó el tiro”, señaló la víctima.

El disparo fue directo a la dentadura de la víctima, quien explicó que llegó a perder dos piezas dentales.

“Me dicen los médicos que el plomo sigue dentro de mi cuerpo, la bala”, señaló la víctima.

Lo último que recuerda la víctima del atracador es que vestía una chompa ploma y un buzo deportivo negro con rayas blancas. Además, destaca que tenía los ojos muy rojos “por los efectos de la droga”.

“Yo le calculo unos 25 años”, señaló.

Aseguró que una vez salga del centro médico donde es atendido, se presentará en la Policía para presentar una denuncia y capturen al atracador.