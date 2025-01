Virginio Lema asiste a tribunales, denuncia que es víctima de persecución “todos los días desde hace dos años”

Juicios. «Hace dos años hice un video por lo que he sido perseguido, pero no me van a callar, a partir de ahora voy a levantar más fuerte la voz”, dijo este lunes el opositor.

Fuente: Visión 360 Por Fernando Chávez Virreira El líder del movimiento opositor y del programa El Búnker, Virginio Lema, denunció que la Fiscalía pide 10 años de prisión por haber realizado un video en una audiencia que fue fijada para este lunes. Se trata de un juicio oral cuyo acusador es el Servicio de Impuestos Nacionales. eju.tv



Este lunes, Lema publicó un video en el que se señala: “Estoy en el Tribunal de Justicia de Tarija para asumir defensa en un juicio político, hace dos años hice un video por lo que he sido perseguido, pero nunca nos hemos callado, no me van a callar, a partir de ahora voy a levantar más fuerte la voz”. “No vengo sólo a pedir justicia, vengo a pedir que me dejen de perseguir y quiero decirle a la mafia masista que su certificado de defunción lo voy a firmar yo, los vamos a vencer”, añadió el opositor. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El pasado 3 de enero, Lema denunció a través de sus redes que está siendo perseguido hace dos años. “Llevo dos años de ser perseguido todos los días, todas las semanas, todos los meses, por la Fiscalía, por el Gobierno, por Impuestos Nacionales, por el Banco Central, etc.”, indicó en esa grabación. Lema dijo que se presentó en todas las oportunidades en las que fue convocado y que este lunes se presentará ante la instancia pertinente “para decirle» a la justicia que le dejen de perseguir. «Quiero justicia”, manifestó. Acusado de “instigación pública a no pagar tributos”, bajo el artículo 179 del Código Tributario, Lema enfrenta un proceso judicial que vulnera no solo sus derechos fundamentales, sino también estándares internacionales de protección a la protesta y a la labor informativa. El video de hace dos años fue realizado el marco de una propuesta cívica que incluía la iniciativa de retener temporalmente el pago de impuestos como medida de protesta. Lema presentó ante los tribunales de Tarija la solicitud de que su caso sea tratado bajo la Ley de Imprenta, vigente desde 1925, la cual protege la labor periodística e informativa. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada, ignorando el carácter informativo y de opinión de las declaraciones emitidas en su programa. Virginio Lema durante uno de sus programas que se difunde en redes. Foto: Captura de video Lea también: Abren juicio oral a Virginio Lema por «instigar a no pagar impuestos»