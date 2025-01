Vóley bajo techo: Torneo sudamericano de playa U-23 se inicia en la Llajta

Fuente: lostiempos.com

Pero lo especial de este certamen es que se jugará bajo techo, con el fin de garantizar el espectáculo ante las lluvias pronosticadas para estos días.

Si bien no será la primera vez que esto suceda en Bolivia, será algo “sui géneris” para el club anfitrión, que siempre se caracterizó por organizar torneos locales, nacionales e internacionales al aire libre.

“Locura o no locura, no es que salvamos el espectáculo, porque llueva o no es para darle comodidad a los espectadores, prensa, a la transmisión en vivo del evento para todo el mundo. Era de locos jugar un evento bajo el agua, así que en seis horas tomamos la decisión y en seis horas lo hicimos”, contó Bernardo Pavisic, presidente del club Olympic.

Para este certamen, que además será la única parada rumbo al evento en Asunción, se tendrá en competencia a 32 duplas de las 10 naciones que forman parte de la Confederación de Vóleibol (CSV). El local Bolivia tendrá ocho, cuatro en cada rama.

El formato de juego será en cuatro series de cuatro duplas, para luego clasificar a las siete duplas que asistirán a los Juegos Panamericanos Junior, mismas que se sumarán a las anfitrionas que ya tienen un puesto asegurado.

“La idea es crecer en Sudamérica en competencias. Por eso, cuando algunos países postulan y otros nos buscan, esto les da mucho roce a los jugadores. Por ello se pensó en Bolivia, además del club Olympic que es una organización que ha crecido”, manifestó Jorge Pino, titular de la Comisión de Vóley de Playa de la CSV.

El certamen, además, será un gran atractivo y una prueba de fuego para Olympic, ya que para las siguientes temporadas se solicitó que la CSV pueda gestionar la llegada a Cochabamba de un Mundial U21 de vóley de playa, además de la Liga Sudamericana de Clubes de vóleibol de piso.

Entradas

Para las tres jornadas deportivas, desde hoy y hasta el domingo, se espera que por día el club Olympic tenga a mil espectadores.

Las entradas pueden ser compradas en físico o mediante la página clicket.bo con un precio diferenciado por día: viernes 20 bolivianos, sábado 25 bolivianos y domingo 30 bolivianos. El abono cuesta 60 bolivianos.