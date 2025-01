Walter Flores: «Me dolió mucho no ser parte del Centenario»

Milen Saavedra

Walter Flores lamentó la decisión del Club Bolívar de prescindir de sus servicios, justo en el centenario de la academia paceña.

Sin embargo, aseguró que se retira tranquilo por el deber cumplido como técnico de la preprofesional del Club Bolívar.

«Me voy tranquilo y agradecido porque realmente yo di todo de mí para que pueda ayudar a esos niños a conseguir sus sueños de jugar profesionalmente. Hace un par de meses, el encargado del grupo City ya me dijo que se van a hacer cargo de la reserva y como ya terminaba mi vínculo, no me quedaba más que aceptarlo», contó en Que No Me Pierda.

Asimismo, expresó sus sentimientos al tener que irse en este momento.

» Honestamente, me dolió mucho no ser parte del Centenario porque hice de todo para poderme quedar, pero no se dio y ya está. Ahora, tengo un proyecto muy serio para adelante, pero me hubiera encantado poder ser parte del Centenario», complementó.