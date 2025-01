¿Ya se siente ganador? Arce promete retomar el crecimiento económico con ayuda de la nueva Asamblea

Con el anuncio de hoy, Arce Catacora hizo entender que buscará la reelección presidencial y una de sus políticas económicas será seguir dependiendo de más deuda internacional.

Luis Arce, presidente del Estado.

Fuente: ANF / La Paz

El presidente del Estado, Luis Arce, prometió hoy retomar “la senda del desarrollo y el crecimiento económico” con la ayuda de los nuevos asambleístas que serán elegidos en las próximas elecciones generales; además, dijo que está corrigiendo los “errores del pasado” que actualmente someten al país en una crisis económica.

El jefe de Estado se trasladó esta jornada hasta la localidad de Quillacas, Oruro, para entregar unas obras. Durante su discurso, sin todavía definir su candidatura presidencial, dijo que las próximas elecciones marcarán un hito importante, porque cambiarán asambleístas.

“Cambiaremos por una Asamblea que trabaje por su pueblo y ahí verán cómo se cambia la historia de nuestro país y volveremos a retomar la senda del desarrollo y el crecimiento económico con todo lo que se está haciendo, más la ayuda de los asambleístas que necesitamos en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional”, aseguró Arce.

El primer mandatario constantemente ataca al Legislativo porque no le aprueban los préstamos internacionales que solicita para aliviar la crisis económica que vive el país.

Con el anuncio de hoy, hizo entender que buscará la reelección presidencial y una de sus políticas económicas será seguir dependiendo de más deuda internacional.

“Hay diputados y senadores patriotas, como los que están aquí sentados, que se dan cuenta del rol y están comprometidos con su pueblo; pero hay otros que no, que siempre dicen no en la Asamblea (…). Eso se va a modificar en este agosto con la elección, porque el pueblo boliviano, con lo sabio que es, va a saber decir quiénes trabajan por el pueblo, y serán elegidos o reelegidos. Y quienes no trabajan por el pueblo, no serán elegidos nunca más; es el voto castigo que recibirán en estas elecciones de agosto”, sostuvo el presidente de Bolivia.

Sus aspiraciones por permanecer en la presidencia se van reforzando cada vez más en sus discursos públicos, pese a estar con una ínfima aprobación en las diferentes encuestas preelectorales.