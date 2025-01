Yazeed Al-Rajhi sucede a Carlos Sainz como ganador del Dakar

Fuente: https://www.marca.com

Y el heredero de Carlos Sainz en el Dakar es… Yazeed Al-Rajhi. El piloto saudí de Toyota (con Timo Gottschalk, ex copiloto del madrileño en la navegación) ha inscrito hoy su nombre en los libros de historia del rally más duro del planeta al conseguir su primer Touareg en la categoría de coches.

Un triunfo histórico porque supone, un cuarto de siglo después, la coronación de un piloto y un equipo privados como ganadores del Dakar (el último en lograrlo fue Jean Louis Schlesser en el año 2000). Aunque su Hilux es la misma especificación que el que conducen los oficiales de Toyota (Lucas Moraes y Seth Quintero), Al-Rajhi corre sin ayuda de los compañeros y con la asistencia de Overdrive.

También es una victoria única porque se trata de la primera de un piloto saudí en los casi 50 años de historia del Rally Dakar… y la primera en la que un piloto local gana la prueba (algo que no se dio ni en África ni en América del Sur).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Aunque Al-Rajhi demostró potencial para ganar el Dakar desde su primera y fulgurante aparición (en 2015 ganó una etapa y estuvo peleando por el podio hasta el final), su impulsividad le llevaba a cometer siempre algún error que le impedía lograr lo que ha conseguido diez años después de su estreno: la victoria absoluta.

Overflowing emotions for Yazeed Al Rajhi & Timo Gottschalk as they make history in Shubaytah! 🏆🌟

🎥 A.S.O. | Jennifer Lindini#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/BmKcUVd23t

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025