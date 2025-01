Yo soy yo y mis circunstancias. Pero solo veo lo que quiero ver

Thomas Jefferson acuñó una sentencia muy sabia: “El precio de la libertad es su eterna vigilancia”.

Por lo general, la población tiene la tendencia de interpretar la realidad de acuerdo con lo que desea, en lugar de considerar toda la información disponible. Este fenómeno se conoce como sesgo de confirmación, y puede tener consecuencias negativas, como la dificultad para cambiar las ideas.

Hugo Chávez, encandilaba a su pueblo con su discurso:

“Venezuela va hacia el mismo mar, hacia dónde va el pueblo cubano, mar de felicidad, de verdadera justicia social, de paz”. Y ahí les fue.

La persona debe ocuparse de su propio ser y para esto debe, no sólo conocer, sino además, asumir su circunstancia y ocuparse de aquello que lo circunda y acorrala. Cuando el pueblo no cuida su liberad, se hunde en la anomia y arruina su vida y la de sus familias.

La etnia, actividad laboral e inclinación política.

Es conocido que la población vota en las elecciones, buscando cumplir sus expectativas de trabajo, tomando en cuenta sus particularidades personales y limitaciones. En Bolivia lo hacen mirando el color de su piel, su bolsillo, sus habilidades y las posibilidades de trabajo que le ofrece el político.

Gran parte de la población boliviana es de bajo nivel educacional, por lo cual se dedica a mayoritariamente a trabajos informales, entre ellos el comercio, el contrabando, las artesanías, el cuentapropismo y ahora en esta época del masismo, especialmente la toma de tierras, el cultivo de coca y el narcotráfico

El masismo populista cocalero, para captar a sus bases de apoyo político, utiliza la composición étnica mayoritariamente indígena de la población y el tipo de trabajo informal que realizan.

Población boliviana, sus etnias y mestizaje.

Bolivia cuenta con una población de alrededor de 11 millones de habitantes, una población constituida por varias etnias y mestizajes:

Los mestizos de ascendencia mixta, blanca e indígena, según una estimación del año 2009 representan el 68% de la población.

En el último Censo, consultada la población sobre su pertenencia étnica y actividad productiva, una gran mayoría indicó pertenecer a un pueblo indígena y realizar un trabajo informal.

Con el Gobierno del MAS y su discurso y practica indigenista, la autopercepción de indígena de la población se está incrementado. El 62% de la población boliviana se considera indígena, la mayoría de origen quechua y aimara.

Los que se autodefinen como indígenas indican ser: el 49,5% quechua, el 40,6% aimara, seguido de los pueblos chiquitano 3,6%, guaraní 2,5% y mojeño 1,4%.

De este total, el 52,2% vive en áreas urbanas y el 47,8% en áreas rurales.

Los bolivianos de origen europeo son el 12% y los ciudadanos restantes pertenecen a otras etnias.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha manifestado en varios informes, que Bolivia tiene un 85% de informalidad laboral. Asimismo que tiene el porcentaje más bajo de desempleo de la región, ya que el país registra un 4.1% de Tasa de Desocupación (TD).

No hay desempleo, la gente se las busca y esto se explica por el mayoritario empleo informal de la población.

Los políticos bolivianos.

La población boliviana tiene mayoritariamente una orientación populista. Evo es un dirigente populista cocalero, el que tanto por su físico como por su discurso emprendedor y mercantilista es de los más reconocidos y aceptados por el pueblo.

Lucho es visto como un q’ara que tiene una visión burocrática y que disfruta de manejar el aparato del Estado.

El combate al narcotráfico y el debilitamiento del populismo impulsado por Trump, debilitará la base económica de los regímenes afines al Castrochavismo. Esta es una oportunidad para los Partidos democráticos y sus dirigentes que deben garantizar, libertad, seguridad y trabajo a la población. Ahora ya están entendiendo que deben unirse y con un candidato único, elegido en primarias abiertas.

Diccionarios para todos los gustos. Nota Folclórica políticamente incorrecta.

Un vocal del Tribunal Supremo Electoral boliviano cambió su nombre. Se llamaba Daniel Atahuichi Quispe y ahora es Tahuichi Tahuichi Quispe. Su nombre anterior era para él: “Colonizante”.

Ante los medios de La Paz, el Vocal manifestó: Mi nación originaria, yo soy aymara, de tierras altas. Antes yo me llamaba Daniel, un nombre colonizante, que nunca representó mi identidad. “Mi nombre es ahora Tahuichi, me identifica, ahora sí ha llegado para mí la democracia. Recién me siento reconocido como un ser humano, antes no era”.

Según un diccionario camba, el término Tahuichi de origen Tupi guaraní, significa: Pichi, pájaro de gran tamaño. Por ende el vocal se llama en castellano camba: Pichi grande, Pichi grande Quispe.

En Santa Cruz el Estadio se llama Tahuichi.

