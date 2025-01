Zelensky advirtió a Europa de que no le podrá hacer frente a Rusia sin Ucrania

El presidente ucraniano manifestó que la Unión Europea no está capacitada para detener a los rusos y le instó a triplicar su producción armamentística.

Zelensky le advirtió a Europa que no pueden frenar a Rusia sin Ucrania. (Presidencia de Ucrania/EuropaPress)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó en una entrevista publicada en la prensa polaca este jueves que “Europa, sin el ejército ucraniano, no podrá hacer frente al ejército ruso, porque es más numeroso” y además “Rusia tiene más armas, más gente y es más cruel que los europeos”.

En una entrevista especial concedida a los medios de comunicación polacos Onet, TVN24, Rzeczpospolita y Krytyka Polityczna, el presidente ucraniano, que visitó Varsovia el miércoles, subrayó la necesidad de que la Unión Europea (UE) aumente su producción de armas para apoyar a Ucrania y también para fortalecer su propia defensa.

“La UE debe ser tres veces más pragmática y triplicar su producción de armas. Hay que producir para ayudar a Ucrania, pero también hay que producir más para uno mismo, para que los rusos sepan que Europa tiene más, que Europa pueda oponerse a ellos”, declaró Zelensky.

“Hay que adelantarse a Vladimir Putin”, enfatizó el presidente ucraniano al referirse al jefe de Estado ruso.

El presidente ucraniano también se refirió a las negociaciones de paz y aseguró que Ucrania no mantiene actualmente ninguna negociación con Rusia, ni siquiera en secreto.

“Por supuesto, cualquier acuerdo con los rusos no puede realizarse sin Ucrania. Y es por eso que Ucrania reaccionaremos enérgicamente si algún país negocia con Rusia a nuestras espaldas”, enfatizó Zelensky.

El presidente de Ucrania insistió en que Ucrania necesita garantías de seguridad antes de iniciar cualquier negociación.

“Siempre pregunto qué garantías de seguridad existen, porque podemos hablar de un alto al fuego y de esta manera simplemente permitiríamos que los rusos se preparasen para otra agresión”, señaló.

En la entrevista, el líder ucraniano también habló sobre las dificultades que enfrenta Ucrania en el campo de batalla y reconoció que las fuerzas ucranianas son “más débiles” en algunos momentos, pero destacó que están infligiendo grandes pérdidas al enemigo.

El presidente ucraniano también abordó la cuestión de las relaciones entre Ucrania y Polonia y, aunque reconoció que ha habido “diferentes cuestiones históricas” entre los dos países, afirmó que las relaciones actuales son “las más sólidas de la historia”.

Zelensky visitó Varsovia y habló sobre las relaciones históricas entre ambos países. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

En referencia a unas recientes declaraciones del candidato conservador a la presidencia polaca, Karol Nawrocki, en las que éste afirmó no ver “sitio para Ucrania ni en la OTAN ni en la UE”, Zelensky replicó que “si Ucrania no está en la UE ni en la OTAN, si Ucrania no tiene una garantía de seguridad, entonces el señor Nawrocki debería empezar a hacer ejercicio. Porque puede resultar que tenga que tomar las armas”, concluyó.

Zelensky firmará un acuerdo por 100 años con el Reino Unido

En un movimiento que refuerza los lazos entre Reino Unido y Ucrania, el primer ministro británico, Keir Starmer, realizó una visita no anunciada a Kiev para firmar un tratado de asociación bilateral con Ucrania.

Zelensky recibió a Starmer y firmarán un acuerdo de asociación estratégica de 100 años. (Carl Court/REUTERS)

Este acuerdo, denominado “Asociación de 100 años”, busca cimentar una colaboración estratégica a largo plazo en áreas clave como defensa, energía, comercio y ciencia. El tratado tiene como objetivo garantizar la seguridad y el desarrollo de Ucrania.

Reino Unido ha sido uno de los principales aliados de Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia, proporcionando tanto ayuda militar como civil. Hasta la fecha, más de 50.000 soldados ucranianos han recibido entrenamiento en territorio británico, lo que subraya el nivel de cooperación en materia de defensa.

Además de la colaboración militar, el acuerdo incluye áreas como la ciencia y la energía, sectores clave para el desarrollo de Ucrania en medio de la guerra. Starmer también tiene previsto anunciar un paquete adicional de ayuda económica por valor de 48 millones de dólares, destinado a apoyar los esfuerzos de reconstrucción y resistencia del país.