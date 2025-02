7 apuntes políticos de la semana

Del 02 al 09 de febrero de 2025

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

– Andrónico: Es el candidato del MAS. No es el más brillante, pero tiene asesores de verdad. Está midiendo tiempos, construyendo narrativa y jugando a ser el reformador. Habla de mercado, pero matiza para no asustar a la clientela del MAS. Sabe que esto no es un concurso de simpatías, sino de ganar elecciones.

– Tuto: Volvió con sus cenas y reuniones. Vende miedo para reciclar su candidatura. La gente compra por desesperación, no por convicción. Sigue siendo el falso profeta de siempre.

– Manfred: Cree que sigue en los 80. Actos multitudinarios, discurso obsoleto, puro show. Quiere cambiarle el nombre a BOA por LAB. Ridículo.

– Doria Medina: No tiene idea de lo que hace. Mala imagen, peor estrategia. Cree que la política es viralidad y no votos. Carajeó sin necesidad y sin saber carajear, se compró una gorra porque seguro creyó que eso es Santa Cruz.

– Branko: Podría ser interesante, pero su equipo es amateur o muy improvisado. Su imagen se diluye en errores evitables. Quieren hacerlo un Milei pero toda copia es mala. Acertó en el Foro de Liderazgo al apuntarle a Andrónico, pero necesita un war room urgente.

ALCALDE vs SCHRUPP

Jhonny Fernández está acorralado. La alcaldía está reventada y él solo patea el problema. Rolando Schrupp lo humilló públicamente y para no quedar como cobarde firmó algo que no podía. Ahora demuestra que no es cobarde, pero sí que es bruto. Si su abogado dice que firmó porque Schrupp le hizo chichío, mejor que ni se defienda porque voy a ser el primero en hacer un churrasco cuando esté preso.

BOCHORNO EN EL CONCEJO

En vez de resolver el desastre del transporte, la alcaldía armó un escándalo en el Concejo. Inventaron un relato demasiado estúpido como para ser creíble. Salieron con que «no hay transparencia en las cuentas” para desviar la atención de lo importante. Si, en serio. De los mismos creadores de la narrativa «Yo pago 2.50 en el micro porque no soy yesca».

La concejal Mucarzel no se dejó, denunció a Jhonny por acoso político. Parece que ella sí tiene un war room. Aprendan.

Aun así, el silencio de los Concejales en general ante los actos del alcalde es curioso… y patético. ¿Eso no genera vistas en sus tiktoks, no?

MAFIA DEL TRANSPORTE: CHICLEMONEDA Y SECUESTRO

– Los micreros bloquearon, golpearon gente y dejaron la ciudad paralizada. La gente reaccionó con violencia.

– Jhonny legalizó la tarifa de Bs 2.30, pero de facto cobran Bs 2.50. La excusa es que dan un chicle de cambio. Payasos.

– ¿Dónde está el contrato de concesión de rutas? No existe. Hacen lo que quieren porque el alcalde les da luz verde.

CpSC

Por si acaso, Fernando sigue siendo presidente unos días más. La elección no es automáticamente el cambio de gestión. Infórmense. No sean serviles a intereses que existen pero que no quieren ver. El nuevo directorio ya convoca movilizaciones, pero los mismos de siempre los critican haga lo que hagan.

Urgente: Mejoren su discurso y busquen a alguien que sepa escribir comunicados con buena redacción y sin errores ortográficos. Los detalles importan. Y no, no jueguen a ponerle “su toque” a la línea gráfica. Ni que fueran la alcaldía. Ustedes tienen más sentido de estética.

ESLIBERTAD Y UNA LECCIÓN DE CÓMO DEFENDERSE

Un fracasado quiso robar la identidad de EsLibertad y usarla como trampolín para validar su propia imagen. EsLibertad reaccionó, denunció el golpe y los hizo retroceder cambiando su nombre. Se resolvió en 48 horas.

Pero hay alcahuetes y resentidos que quieren verlo como mezquindad entre liberales. No pueden explicar por qué había gente que usaba un nombre ajeno, así que desvían el tema y se inventan peleas imaginarias. Cuentos que ellos mismos se creen. Defienden la libertad de ser pícaros y estafadores. ¿Por qué no usaron otro nombre? Ah, verdad… porque lo que querían no era difundir ideas, sino apropiarse de la identidad y el prestigio ajeno. Pobrecitos los pícaros… No los dejaron robarse el nombre de una organización. Bravos habían sido los miembros de EsLibertad. Son una mafia, una secta organizada. ¡Cómo se atreven a defender su organización y decir la verdad exponiendo a los culpables! Cómo es posible. Qué malos y mezquinos…

Los acomplejados no entienden que un grupo de jóvenes sea una red organizada, y eso les genera demasiado miedo, por lo que la desprecian, se burlan, la minimizan y difaman. Sus invenciones son la expresión de su propia mediocridad.

RELEVANTES PERO NO TANTO

– Claure quiere ser la nueva reina del carnaval. El tipo está muy intenso con buscar notoriedad.

– La virgen de Cotoca se quedó chica. Ahora todos quieren ir a pie a ver a Camacho para que los bendiga.

– Medrano no puede pasar un par de días sin meter la pata y hundirse un poco más.

_______________________________________

¿Qué le depara la semana al mundo político local? No sé. Las cosas ocurren muy rápido. Pero me divierto yendo al mismo ritmo.