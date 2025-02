A nueve años, la oposición recuerda el 21F como el comienzo del fin de Evo Morales

Este viernes se cumplen nueve años del referendo del 21 de febrero de 2016, donde la mayoría de la población rechazó la posibilidad de habilitar la reelección indefinida. La oposición conmemoró esta fecha y la recordó como el comienzo del fin de Evo Morales, pero además con mensajes para terminar con las aspiraciones presidenciales del exmandatario.

Para el expresidente Carlos Mesa, el 21F marca “el punto de inflexión, el momento en el que comienza el principio del fin de Evo Morales”.

“Morales creyó que tenía el voto asegurado, que tenía el apoyo general o masivo o mayoritario de la gente para llevar adelante su locura de ir indefinidamente a la presidencia y morir como presidente. Afortunadamente, murió como dictador. El 21 de febrero marcó un punto de no retorno”, dijo Mesa en una entrevista difundida por la diputada Luisa Nayar.

El precandidato opositor Samuel Doria Medina manifestó mediante redes sociales que se sigue caminando la senda del 21F y que “Evo Morales no volverá a ser presidente de este país”. Al mismo tiempo, ratificó su propuesta de eliminar la reelección de la Constitución Política del Estado.

Jeanine Añez, por su parte, recordó al 21F como “la gesta contra el poder político de Evo Morales y sus acólitos, que intentaron cambiar la Constitución para perpetuarse”.

La exmandataria señaló que, a nueve años de ese referendo, se reclama la unidad de la oposición para echar a la autocracia.

Tuto Quiroga, también en redes sociales, mandó un mensaje a Morales por esta fecha: “Evo: NO es NO, mana, janiwa, nunca más. Eres el pasado, adelante viene el cambio radical, y tú rendirás cuentas por tus crímenes”.

Luis Fernando Camacho señaló que el 21F fue “el inicio de la recuperación de la democracia en Bolivia” y un “triunfo de la gente”, que Evo Morales burló al repostularse posteriormente.

Camacho alertó que hoy nuevamente Morales pretende violar la Constitución y evadir la ley.

Asimismo, mencionó que a nueve años del 21F se enfrentan “nuevos desafíos con presos y perseguidos políticos y con el inminente riesgo que Luis Arce y el masismo intenten prorrogarse”.

Manfred Reyes Villa se sumó a los pronunciamientos y señaló que el 21F no fue solo un Referéndum, sino un grito de libertad. «El pueblo dijo NO a la reelección indefinida y SÍ a la democracia, reafirmando su compromiso con el futuro. La lucha sigue. No basta con recordar el 21F, hay que defenderlo», afirmó.