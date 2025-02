“Abogado del diablo”: Si alguien es presentado como criminal peligroso, nunca logrará su reinserción social

Jhasmani Torrico, más conocido como el “Abogado del diablo”, sugirió al ministro Del Castillo asesorarse mucho mejor, porque es evidente que al presentar a personas, sin cumplir el debido proceso, viola derechos fundamentales de las personas acusadas.

Jhasmani Torrico, más conocido como el “Abogado del diablo”, sostuvo que un acusado presentado como el “criminal más peligroso” jamás podrá conseguir su reinserción social porque ya fue condenado socialmente frente a los medios de comunicación sin respetar la presunción de su inocencia.

“No puedes estigmatizar y proscribir a un ciudadano de por vida (…) exhibiéndolo, sin saber si es culpable o inocente. Aún siendo culpable, la administración de justicia no puede señalarle con el dedo porque eventualmente esa persona cumpla una pena tiene el derecho a la reinserción social, pero si los has ‘bandereado’ como el criminal más peligroso del Estado, entonces, nunca va a poder hacer eso”, aseguró Torrico a la ANF.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presenta, de manera recurrente ante los medios de comunicación, a los aprehendidos por algún presunto hecho delictivo, sin respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

El 28 de enero, el titular de Gobierno dijo que “científicamente” se demostró que exhibir públicamente a los acusados ayuda a reducir los casos de feminicidio. De acuerdo a la autoridad, presentar al aprehendido, sin su consentimiento, hace que el sujeto piense dos veces antes de cometer un hecho delictivo.

“Desde el Ministerio de Gobierno demostramos con estudios técnicos y científicos que la acción de mostrar a personas que están involucradas en conductas delictivas, nos ha ayudado a reducir los feminicidios dentro del territorio nacional”, señaló Del Castillo en una anterior oportunidad.

El 22 de enero, Del Castillo acusó a Reyna de ser consumidora consuetudinaria de bebidas alcohólicas, que abandonó a sus hijos con discapacidad en un alojamiento y logró simular un delito. El juez que atendió el caso no encontró ninguna evidencia de esas acusaciones y ordenó su liberación.

En esa oportunidad, el abogado Edwin Lenis denunció linchamiento mediático de parte del ministro de Gobierno contra su defendida, porque no es bebedora consecuente, tampoco abandonó a sus hijos que no padecen discapacidad y no simuló ningún delito.

El “Abogado del diablo” sugirió a Del Castillo asesorarse mucho mejor, porque es evidente que al presentar a personas, sin cumplir el debido proceso, viola derechos fundamentales de las personas acusadas.

Código de Procedimiento Penal

El artículo 296 de la segunda parte del Código de Procedimiento Penal indica: “No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas”.