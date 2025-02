Agro prevé cosechar 2,5 millones de soya, pero sin diésel no se puede recoger y transportar el grano

Fuente: Unitel

Las fallas en el abastecimiento de diésel comprometen la cosecha de 2,5 millones de toneladas de soya, previsiones que maneja el agro para la presente campaña de verano, existiendo una preocupación mayor debido a que esto no solo afecta a la labor del agro, sino que también alcanza a otros actores de la cadena oleaginosa, según los reporte del sector productivo.

“Sin diésel, ¿cómo quieren que produzcamos? Vamos a entrar a la mayor cosecha que tiene Bolivia, 2,5 millones de toneladas que se van a transportar. Necesitamos llegar al chaco, transportar a las industrias”, señaló Klaus Frerking, quien recientemente fue electo presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Según el gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, señaló que la cosecha es clave para garantizar los alimentos en la presente gestión, ya que la cosecha también se enfoca en abastecer al mercado interno.

Hernández resaltó que los productores cumplieron el compromiso de sembrar 1,2 millones de hectáreas de soya, por lo que espera que el Gobierno también haga su parte para que el diésel llegue a las zonas productivas.

El ejecutivo resaltó que se espera generar un movimiento económico de $us 1.500 millones, pero sin diésel no se puede garantizar las labores del agro.

Desde la Cámara de Transporte del Oriente, el dirigente Herlan Melgar manifestó que si no hay granos y no hay combustibles, los choferes no podrán realizar el transporte de la producción, lo que hace peligrar la fuente de ingreso de hasta 15.000 choferes.