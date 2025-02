Aguilera llama a la unidad, al trabajo y al liderazgo en estos 200 años de Independencia de Santa Cruz

Propuesta. Para concretar un mejor desarrollo a futuro, el gobernador en ejercicio demanda la liberación de la autonomía, el Pacto Fiscal, el modelo concesionario, fondos de agua y bonos de carbono.

Fuente: Gobernaciónde Santa Cruz

La noche del jueves, en el Hemiciclo de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera participó del acto en conmemoración a los 200 años de Independencia de Santa Cruz, donde además se hicieron presentes autoridades del Ejecutivo e invitados especiales para esta Sesión de Honor.

Aguilera al iniciar su discurso hizo una breve reseña de lo que ocurrió hace 200 años en el departamento y que sin duda hoy en día marca un hito importante en la historia de Santa Cruz.

«Un 14 de febrero de 1825, Santa Cruz de la Sierra declaró su independencia del Imperio Español tras casi 15 años de guerra. La lucha comenzó el 24 de septiembre de 1810 con un cabildo que destituyó al representante de la corona y estableció una nueva junta de gobierno», expresó, a tiempo de resaltar que Santa Cruz vivió una batalla constante entre patriotas y realistas.

Destacó los combates en Florida, Santa Bárbara, siendo la batalla más sangrienta, la de El Pari, donde cayó Ignacio Warnes y Santa Cruz volvió al dominio español. Pero las fuerzas cruceñas retomaron la lucha y, el 14 de febrero de 1825, José Manuel «El Colorado» Mercado proclamó la independencia tras la expulsión definitiva de los realistas.

«Como estas importantes gestas, hoy llevamos las riendas de esta Santa Cruz y nuestro legado en esta suplencia gubernamental ha sido rescatar y proyectar nuestra autonomía y desarrollo. Hoy quiero hablarles de futuro», rememoró la autoridad departamental.

Ante esta breve reseña, el gobernador en ejercicio indicó, que estos 200 años nos encuentra en un momento de incertidumbre, donde se cierra una época y solo la unidad, la capacidad de integrar y asumir liderazgo real, permitirá sortear la crisis.

«La Santa Cruz de 2025 es una Santa Cruz con Bolivia. Aquí llegaron miles de bolivianos buscando mejores días, su kandiré, y lo encontraron» enfatizó.

Santa Cruz a futuro

Destacando siempre las grandes ventajas y proyecciones que tiene el departamento, Aguilera manifestó que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, que de la mano de la inteligencia colectiva y la institucionalidad cruceña, se ha construido una visión de desarrollo.

«Somos el granero del país y podemos potenciar nuestra producción con tecnología y sostenibilidad, pero también podemos asumir ese rol como centro logístico clave en la CAN y el MERCOSUR: Nuestra ubicación estratégica nos convierte en un eje comercial fundamental para Sudamérica», resaltó.

Dentro de este mismo lineamiento, el gobernador en ejercicio destacó que estamos en una era del conocimiento y que la metrópoli universitaria puede ser referente en educación y atraer estudiantes nacionales e internacionales, generando conocimiento y desarrollo.

De igual forma, manifestó que se puede vivir del turismo, gracias a la riqueza natural y cultural que permite ser el potencial para ser un polo turístico internacional. En este punto, destacó también la experiencia que brinda Expocruz, la cual permite ser el epicentro de ferias y eventos internacionales, lo que permitiría que nos consolidemos como sede de grandes eventos.

«Finalmente, millones de hectáreas de bosques nos permiten soñar con ser líderes en financiamiento verde y bonos de carbono: La preservación de nuestros bosques puede generar ingresos mayores que los hidrocarburos», manifestó.

Oportunidades

Dentro de las herramientas que permitan aprovechar las oportunidades, Aguilera demanda cinco puntos importante para proyectar esa Santa Cruz a futuro que se desea conseguir; las cuales son:

1. Liberación de la autonomía: Santa Cruz debe liberarse del centralismo y recuperar el control sobre sus recursos.

2. Pacto fiscal: Exigimos una distribución justa de los impuestos para financiar el desarrollo regional.

3. Modelo concesionario: Hemos logrado un hito al permitir la inversión privada en obras públicas mediante concesiones.

4. Fondos de agua: Asegurar recursos para la preservación de nuestros acuíferos y garantizar desarrollo sostenible.

5. Bonos de carbono: Exigimos participar en la reglamentación del Decreto Supremo 5264 para que los recursos generados por el cuidado de los bosques, beneficien a las regiones.

Trabajo gubernamental

El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera destaca este día como histórico y puntualiza el trabajo que se está realizando desde la Suplencia Gubernamental.

«No solo estamos para preservar nuestra autonomía, sino, para capitalizar las oportunidades que Bolivia no puede perder a través de esta, su Santa Cruz libre hace ya 200 años.No tengamos miedo al futuro. Aquí estamos los cruceños para poner nuevamente el hombro. Como lo hicimos cuando el centralismo no entendía nuestra lucha. Como lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres» enfatizó, a tiempo de indicar que por responsabilidad del legado, no se puede fallar a la historia ni al futuro, por tanto, llama a la unidad, al trabajo y el liderazgo que Santa Cruz debe tomar.

Durante la Sesión de Honor que realizó la Asamblea Legislativa Departamental, la historiadora Paula Peña, recordó parte de la historia de Santa Cruz haciendo énfasis la lucha por su independencia.

Los asambleístas también hicieron entrega de reconocimientos a importantes personajes que desde sus ocupaciones aportaron en la historia, cultura, educación, formación, innovación, lucha y compromiso con Santa Cruz.

La sesión de honor culminó con la presentación del artista Harold Daniel Salces, quién interpretó algunas canciones de su repertorio.